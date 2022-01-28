آخر مستجدات مشروع تطوير سور مجرى العيون بالقاهرة التاريخية «فيديو»

نشرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فيديو لها على صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يرصد آخر تطورات العمل بمشروع تطوير سور مجرى العيون في القاهرة التاريخية.

ويعد مشروع تطوير سور مجرى العيون من المشروعات الهامة التي تنفذها الدولة ممثلة في وزارة الإسكان، لإعادة أحياء القاهرة التاريخية، إذ يقع سور مجرى العيون في منطقة أثرية هامة.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، أهم المعلومات التي تريد معرفتها عن مشروع تطوير سور مجرى العيون.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=269783518616851&id=100067556149077&sfnsn=scwspmo

وإليك أهم المعلومات عن مشروع تطوير سور مجري العيون.

1- يشمل المشروع تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة

2- يقام مشروع تطوير سور مجري العيون على مساحة إجمالية تقدر نحو 399 ألف متر مربع أي نحو 95 فدانا

3- يشمل المشروع تنفيذ مول تجارى إدارى ترفيهى، على مساحة 51 ألف متر

4- إجمالي عدد الوحدات السكنية 1924 وحدة سكنية

5- كما يحتوي المشروع على 18 وحدة تجارية بالدور الأرضى ببعض العمارات

6- كما يشمل المشروع إعادة ترميم السور و العمل على إعادة شكه الحضاري

7- يحتوي المشروع على إنشاء عدد من البازارات السياحية والمطاعم، والكافتيريات، وأماكن انتظار سيارات، لتكون مناطق جذب للسياح

تطوير سور مجرى العيون جزء من مشروعات أخرى بالقاهرة التاريخية

يعد مشروع تطوير سور مجرى العيون، واحد من المشروعات التي تنفذها الدولة، لاعادة أحياء القاهرة التاريخية، غذ تنفذ الدولة مشروع حدائق الفسطاط في قلب القاهرة التاريخية، بجانب إعادة ترميم جامع عمرو بن العاص، وإنشاء ساحة كبيرة للمسجد، بالإضافة إلى تطوير بحيرة عين الصيرة، التي أصبحت وجها للسياح، بعد تطوير وإنشاء بها متحف الحضارات.