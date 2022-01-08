خالد صديق: القاهرة التاريخية عانت سنوات من الإهمال وحان تطويرها

قال المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، إنه وخلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التفقدية الأخيرة لمشروع التطوير بالقاهرة التاريخية، أكد على إنجاز المشروعات بسرعة مع الالتزام بتنفيذ المشروع بأجود الخامات، لافتا إلى أن الدولة تعمل على تطوير المنطقة مع وجود المواطنين فيها، «القاهرة مسجلة في التراث العالمي بالمجتمع والناس والحرف اللي فيها».

صديق: إحنا عايزين نرجع لألف سنة ورا علشان نرجع التراث كما كان

وأضاف «صديق»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن القاهرة التاريخية قد عانت بسنوات من الإهمال، جعل كل من يزورها يشعر بحزن شديد نتيجة التعدي على حرم القاهرة والتي يأتي إليها السائحون من كل بقاع الأرض، «زي ما الرئيس عبدالفتاح السيسي قال إحنا عايزين نرجع لألف سنة ورا علشان نرجع التراث كما كان».

صديق: غير مقبول وجود مصانع حدادة وسباكة وألومنيوم جوه القاهرة التاريخية

وأوضح أنه سيتم إخراج كل الورش المهنية غير المقبول تواجدها بداخل القاهرة التاريخية إلى محور جيهان السادات، ويتم بناء ذلك على مساحة 60 فدانا لتلك المهن، «فيه مصانع حدادة وسباكة وألومنيوم كبيرة مش صغيرة جوه القاهرة التاريخية وده غير مقبول، وأصحابها هيخرجوا على مساحات 7 أضعاف المساحات اللي كانوا موجودين فيها من قبل، بمكان مميز على محور جيهان السادات».

وأكد أنه يجري حاليا العمل على ترميم واجهات المباني بالقاهرة التاريخية، مع تغيير شكل واجهات المباني حتى تتناسب مع شكل القاهرة التاريخية الإسلامية، «بنشوف الوكالات اللي اتهدت من قبل كده وبنسعى لعودتها مع تطويرها حتى تليق بالقاهرة التاريخية».