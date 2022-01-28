تعرض موقع عسكري إسرائيلي لـ إطلاق نار شرق نابلس

تعرض موقع عسكري إسرائيلي لإطلاق نار، شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، دون وقوع إصابات، وقالت وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»، نقلا عن موقع «0404» الإسرائيلي، أمس الخميس، إن نقطة عسكرية على مدخل مستوطنة «ألون موريه» تعرضت لإطلاق نار من مسلحين دون وقوع إصابات، فيما قامت قوات إسرائيلية بتمشيط المنطقة.

سياسيا، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت إنه يعارض إقامة دولة فلسطينية، وأن «اتفاق أوسلو» لن يطبق ما دام رئيسا للوزراء.

رئيس الوزراء الإسرائيلي: لست مستعدا للقاء قادة السلطة الفلسطينية

وأضاف بينيت خلال مقابلة مع صحيفة «إسرائيل اليوم» الإسرائيلية، إن مواقفه لم تتغير، ومازال يعارض إقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى ليس مستعدا للقاء أي من قادة السلطة الفلسطينية.

وأضاف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، حول لقاءات عقدها وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد، ووزير الجيش بيني جانتس مع مسؤولين فلسطينيين، انه ليس لدى الوزيرين سلطة التحرك في الموضوع السياسي.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن حملة التحريض التي تشنها حكومة الاحتلال، ضد مجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق المستمرة في الأراضي الفلسطينية إرهاباً إسرائيلياً رسمياً للتغطية على جرائم الاحتلال والمستوطنين.

وأدانت الوزارة الفلسطينية في بيان، تصعيد قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة، انتهاكاتهم إرهابهم ضد الفلسطينيين العزل وبلداتهم ومنازلهم.

من جانبه، وصف وزير التنمية الفلسطيني أحمد مجدلاني، أمس الخميس، الوضع المالي للحكومة الفلسطينية بأنه في غاية الصعوبة، مشيرا إلى أن كافة الإيرادات لا تكفي لدفع رواتب الموظفين المدنيين كاملة.

وزير فلسطيني: الوضع المالي لـ الحكومة في غاية الصعوبة

وقال مجدلاني، في تصريحات إذاعية، إن الحكومة الفلسطينية تدفع رواتب الموظفين للشهر الـ3 على التوالي ما بين 75 إلى 80% من إجمالي الرواتب، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.