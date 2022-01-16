مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وسط حماية قوات الاحتلال (صور)

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى، و ذلك بحماية مشددة من قوات شرطة الاحتلال، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

اقتحام المستوطنون الإسرائيليون للمسجد الأقصى

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إنَّ عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، من جهة الباب، وأدوا طقوسًا تلمودية على شكل مجموعات داخل المسجد.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم pic.twitter.com/KFwrQ7tf7X — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 16, 2022

ووفق «روسيا اليوم»، يقتحم المستوطنون عادة المسجد الأقصى على دفعتين، الأولى في الفترة الصباحية والثانية بعد صلاة الظهر، مع تسهيلات ومرافقة قوات شرطة الاحتلال، إذ أن أطماع المستوطنين الإسرائيليين ومن ورائهم من مؤسسات إسرائيلية رسمية، تزداد يوما بعد يوم في المسجد الأقصى، في محاولة لتحويله إلى مكان مقدس مزعوم لهم، خاصة بعد إقرار إسرائيل بإدراجه ضمن الرحلات المدرسية لليهود.

وكان المسجد الأقصى، قد تعرض لانتهاكات عدة خلال عام 2021، سواء خلال الاقتحامات اليومية التي نفذتها جماعات المستوطنين، المحميين بالقوات الإسرائيلية المشددة، أو ما حدث خلال شهر رمضان الماضي من اعتداءات واقتحامات شنّتها القوات الخاصة.

وبلغ عدد المقتحمين لباحات المسجد الأقصى 34 ألفًا و562 مستوطنا، خلال عام 2021، مقارنة بـ19 ألفًا في عام 2020 وقرابة 30 ألفًا في عام 2019.

اعتداءات مستمرة على المسجد الأقصى

وفي مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية، على المسجد الأقصى، هددت الشرطة الإسرائيلية باعتقال وملاحقة 8 حراس المسجد من أصل 27 جرى تعيينهم كدفعة أولى.

وأكّد نائب مدير عام أوقاف القدس، الشيخ ناجح بكيرات، أمس السبت، أنَّ مستوى التدخل الإسرائيلي في المسجد الأقصى، يتصاعد ويزداد معه حدة المواجهة بين دائرة الأوقاف الإسلامية وبين قوات الشرطة الإسرائيلية، مضيفًا أنَّ الاحتلال يريد خلق فراغ إداري داخل المسجد الأقصى، وذلك من أجل فرض سيادة إدارية جديدة، وفقًا لموقع قناة «روسيا اليوم».