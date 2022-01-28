بريطانيا تتبرع لمصر بـ 4 ملايين جرعة من لقاح كورونا

أعلن السفير البريطاني في مصر جاريث بايلي، عن تبرع بلاده بـ 4 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بحسب ما كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الجمعة.

وذكر «بايلي» أن شحنة الأدوية وصلت إلى مطار القاهرة الدولي وتبرعت بها المملكة المتحدة من خلال آلية كوفاكس، وتعتبر هذه الشحنة واحدة من أكبر تبرعات المملكة المتحدة الثنائية للقاحات.