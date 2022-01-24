السفير البريطاني: «مبسوط في بلدي التاني مصر.. والدنيا جميلة»

قال السفير البريطاني لدى مصر، جاريث بايلي، إنه سعيد بالوجود في مصر، معقبًا: «الدنيا جميلة، ومبسوط جدًا في بلدي الثاني»، لافتًا إلى أنه شارك في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، وانعقاده كان ضروريًا لأن الجميع يرى تأثير فيروس كورونا وأوميكرون على مستوى العالم، مشيرا إلى أن المنتدى كان فرصة للحوار بين شباب العالم وقادة العالم حول التكنولوجيا ومكافحة تغير المناخ، وتشجيع فرص العمل، معربًا عن شكره للحكومة المصرية على المؤتمر، الذي وفر الأمل والرؤية للمستقبل.

الشعب المصري لديه أمل وطموح

وأضاف «بايلي» في مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «TeN» الفضائية ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي، أنه كان يعيش في مصر منذ 20 سنة، وحاليًا يوجد في مصر نوع من الشجاعة والشعب المصري يرغب في التقدم للأمام بسرعة، ويصبح قوى عظمى، وهناك بالطبع زيادة في عدد السكان حيث كان العدد وقتها حوالي 60 مليونًا، وحاليًا أكثر من 100 مليون، ولديهم الأمل والطموح في المستقبل، وهذا أمر يحترمه في الشعب المصري.

محمد صلاح السفير الثالث بين البلدين

وبالنسبة لموقفه من اللاعب المصري محمد صلاح، قال إنه يعتبره سفيرًا مصريًا لدى بريطانيا ونعتبره مثل السفير الثالث بين البلدين، وهو لاعب عظيم ونموذج للشباب وبشوش ولطيف وفي خدمة العالم، مشددًا على أنه يحبه كبيرًا، معقبًا: «مش عايز مو صلاح ياخد منصبي، ولو أخده هو أحسن مني وقدر يجمع بين البلدين وعنده ملايين المتابعين».

العلاقات الثنائية بين البلدين

أما عن العلاقات الثنائية بين البلدين، فقال إن بلاده سوف تساعد مصر في تنظيم مؤتمر المناخ المقبل، والأسبوع الماضي كان هناك زيارتان ناجحتان لمسؤولين بريطانيين إلى مصر، منهما زيارة لرئيس مؤتمر المناخ الـ26، ألوك شارما، للحوار والنقاش حول طرق مساعدة مصر في تنظيم المؤتمر، حيث أعلن «شارما» عن برنامج جديد للمساعدة في برامج مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتًا إلى أن المستثمرين الأوروبيين يرون فرصًا مهمة للاستثمار في الطاقة المتجددة في مصر، وبطبيعة الحال هناك فرص ذهبية للشعب المصري في إنتاج الطاقة الخضراء.