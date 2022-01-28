«عزة» تصنع مجسمات للطعام من الصلصال: بحب الهاندميد ونفسي أوصل للعالمية

أطباق من الصلصال الحراري تشبه أطباق الأكل الحقيقية، لكنها خدعة أرادت بها عزة عاطف، الأم الثلاثينية أن تنمي موهبتها إلى أن أصبحت فناً معروفاً لدى الكثير من متابعيها، فالصدفة وحدها لعبت دورًا مهمًا في اكتشاف السيدة لإبداعها لتدشن بعدها صفحة خاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وتنشر من خلالها شغل الـ«هاندميد» الخاص بها حيث تصنع مجسمات للطعام من الصلصال الحراري.

«من 4 سنين انضغطت جامد بسبب البيت والأولاد، وأنا مش بشتغل فبالصدفة قولت أجيب صلصال حراري وأقعد ألعب وفجأة لقيت نفسي بعمل مجسمات لكل أنواع الأكل المصري اللي بطبخه بالصلصال الحراري وبيكون المجسم قد العملة المعدنية، فحبيت الموضوع وهويته وبعد كده خدت كورسات واشتغلت على نفسي واتعلمت، لحد ما بقى ليا حلم أكبر إني أوصل بفن الصلصال ده للعالمية»، هكذا لخصت عزة عاطف حكايتها لـ«الوطن»، متخذة شعار لنفسها وهو «هوايتي سر نجاحي».

«عزة»: «بشتغل بقالي 4 سنين وبراعي أطفالي الـ3»

لم تنشغل الأم الثلاثينية التي ترعى 3 أطفال، عن بيتها بفنها، بل اتخذت الفن وسيلة أيضا لتغرس في نفوس أطفالها حب الجمال والفن، فدعمها زوجها وشجعتها أسرتها: «الفن ده مشغلنيش عن أسرتي بالعكس دا خلى ولادي يشوفوا الدنيا بشكل تاني ودعمني زوجي وشجعتني أسرتي، أنا مش ببيع المجسمات ولكن بحتفظ بيها بس بفرغ الطاقات السلبية في عمل الهاندميد، بعمل مصغرات للأكل المصري والأطباق شبه الحقيقية بس في حجم الجنيه المعدن، وبحتفظ بيهم كأنتيكات في بيتي، والناس بقت بتنبهر بالنوع الجديد ده من الفن».

البداية بالنسبة لـ«عزة» لم تكن سهلة على الرغم من أنها جاءت صدفة؛ لكنها استطاعت أن تبهر من حولها حتى وصل فنها لبعض الدول الأوربية كإيطاليا وأمريكا اللاتينية وذلك لارتباط الفن بالأكل المصري «الموضوع في البداية كان صغير كنت بعمل أكلة واحدة في طبق واحد، لحد ما اتعلمت وبقيت أعمل سفرة كبيرة ومشهد كامل بكل خطوة في طهي الأكل، وبعمل أكلات المواسم كمان، فوصلت بالفن ده لبعض الدول الأوربية ونفسي النوع ده من الفن يتعرف في مصر وأوصل للعالمية».

تعليم المجسمات للأطفال

لم تكتف «عزة» بعرض فنها والترويج له عبر صفحات السوشيال ميديا، بل نظمت مسابقات عدة في محاولة منها لنشر الفن في مصر: «عملت مسابقات كتيرة للأطفال تحت سن العشر سنين علشان نفسي الفن ده ينتشر في العالم كله».