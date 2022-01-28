الأزهري: البنا وسيد قطب والبغدادي الخوارج الجدد.. وانحرفوا بالولاء والبراء

قال الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إن رموز التطرف أمثال حسن البنا وسيد قطب والبغدادي وغيرهم من هؤلاء الأشخاص، هم رموز متطرفة وهم الخوارج الجدد.

الأزهري: الولاء والبراء تحذير للإنسان من خيانة وطنه

وأضاف «الأزهري» خلال استضافته ببرنامج «الحق المبين»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الدريني، ومذاع على فضائية «dmc»، أن أمثال هؤلاء قد انحرفوا بقضية الولاء والبراء التي تعد تحذيرا للإنسان من أن يوالي أعداء وطنه حال الحرب معهم، وأن لا ينجرف إلى من يخون وطنه ولا يصير عينا للعدو، ولكنهم قد انحرفوا للفكرة الحركية والتنظيم، وأيضا الجماعة المغلقة التي تحمل السلاح ضد المسلمين.

ولفت إلى أنه في كتاب «في ظلال القرآن» لسيد قطب، تحدث عن تلك الأفكار التي انحرفت عن الفكر الصحيح والقويم لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وكرس سيد قطب جوا من التحريض والعداء في موضوعات عده من أجل التعامل مع أهل الكتاب.

وأوضح أن «قطب» قد رسخ لنظرية الولاء والبراء، وهي أساس للحركة والجماعة، ومن ثم يجعل الصدر مشحونا بالكثير من العداء لكل الأشخاص غير المسلمين.