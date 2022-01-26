أسامة الأزهري ناعيا ياسر رزق: رمز وطني أفنى عمره في بلاط صاحبة الجلالة

نعى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الازهر الشريف، الكاتبَ الصحفي الكبير، ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق.

وقال الأزهري في بيان له: فقدت الصحافة المصرية واحدا من أهم الكتاب الصحفيين الذي أفنى عمره في بلاط صاحبة الجلالة، ورمزا وطنيا شارك في نشر الوعي والتنوير بين أبناء الوطن.

وتوجه الدكتور أسامة الأزهري بخالص العزاء إلى أسرة الراحل ومحبيه، داعيًا الله أن يتقبله في الصالحين، وأن ينزله منازل الأبرار، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وفاة ياسر رزق

وتوفي ياسر رزق اليوم عن عمر ناهز 57 عاما إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وولد ياسر رزق في الاسماعيلية عام 1965، والتحق بكلية الاعلام وتخرج فيها عام 1986، وبدأ ياسر رزق عمله الصحفي في مؤسسة أخبار اليوم القومية، لمدة 30 عامًا، وذلك منذ أن كان طالبًا في السنة الأولى بكلية الإعلام.

محرر عسكري

وعمل ياسر رزق محررا عسكريا في أخبار اليوم، ثم مندوبًا للصحيفة في رئاسة الجمهورية، حتى 2005، و ترأس تحرير تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون الحكومية عام 2005.

وعاد «رزق» إلى مؤسسة أخبار اليوم مرة أخرى، كرئيس للتحرير، في 18 يناير 2011، قبل أسبوع من اندلاع ثورة 25 يناير وتولى رئاسة تحرير جريدة المصري اليوم عام 2013.