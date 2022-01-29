الصحة: تسجيل 2007 إصابات جديدة بكورونا ومتحوراته و26 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، تسجيل 2007 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس ومتحوراته، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 26 حالة جديدة.

خروج 1991 متعافيا

وأكّد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، خروج 1991 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 353409 أشخاص.

وأوضح أنّه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة، يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وفاة 22522 حالة منذ بدء الجائحة

وأشار عبدالغفار إلى أنّ إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى أمس الجمعة، هو 419460 من ضمنهم 353409 حالة تم شفاؤها، و22522 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وخصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم الواتساب 01553105105، إضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.