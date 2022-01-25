وزارة الصحة: دواء كورونا الجديد لا يؤخذ للوقاية

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدواء الجديد لكورونا «مولنوبيرافير» يعتبر أول دواء يؤخذ عن طريق الفم، لأن كل الأدوية السابقة لا تؤخذ عن طريق الفم، وهو مضاد للفيروسات يقلل من معدلات دخول المستشفيات، وشدة الإصابات للفئات المعرضة مثل أصحاب الأمراض المزمنة، ومشاكل الجهاز المناعي.

الدواء لا يتعارض مع اللقاح

وأضاف «عبد الغفار» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم الثلاثاء، أن العلاج الجديد لا يؤخذ للوقاية ولكن يتناوله فقط المصابون بكورونا للفئات الأكثر عرضة للإصابات الشديدة، مشددًا على أنه لا يوجد أي تعارض بين الدواء الجديد ولقاح فيروس كورونا، والمانع الوحيد لتلقيه هو وجود حساسية لأحد مكونات الدواء.

الفرق بين عمل اللقاح وعمل الدواء

وأوضح أن طريقة عمل اللقاحات مختلفة عن الدواء لأنها تتعامل مع الجهاز المناعي، ولكن الدواء يقلل من تكاثر الفيروس الموجود فعليا بعد الإصابة، لافتًا إلى أن الدواء حاصل على الموافقة الطارئة، وبالتالي يتوافر فقط من خلال مستشفيات وزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية، والمريض المصاب بكورونا يذهب لتوقيع الكشف الطبي عليه، وبعدها يحصل على العلاج.

الدواء الجديد ليس بديلا عن أدوية أخرى

وشدد على أن هذا العلاج ليس بديلًا عن أدوية أخرى في بروتوكول العلاج ولا يوجد دواء بديل لدواء، ولكن بعض الأدوية تُظهر نتائج أكثر فاعلية، وهذا من الأدوية التي أظهرت فاعلية في التعامل مع الإصابات المبكرة للفيروس.