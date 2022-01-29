الأمير علي يكشف سر استبعاده من قيادة حرس شقيقه ملك الأردن بعد 14 سنة

كشف الأمير علي بن الحسين شقيق العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين سبب استبعاده من مهمة قائد حماية الملك عام 2008، مؤكدا أنه لم يكن هناك أية خلافات بينه وبين شقيقه، وأنما أسندت له مهمة أخرى.

وأوضح الأمير علي بن الحسين، وفق ما نقلت وكالة عمون الأردنية، أنه خدم في القوات الخاصة لفترة، وكان قائدها في تلك الفترة الملك عبد الله الثاني، وطلب منه الملك عبد الله أن يكون قائد مجموعة الأمن الخاصة به، مؤكدًا على الثقة الكبيرة بينه وبين شقيقه.

ترك مهمته في حماية الملك بعد 8 سنوات

وقال شقيق العاهل الأردني عن نقله من مهمته في عام 2008 كقائد حماية الملك إنها مهنة، مضيفا أن «العمل 24 ساعة مع نفس الشخص لمدة 8 سنوات من الصعب الاستمرار».

ولفت إلى أنه في ذلك الوقت كان الملك يرغب بإنشاء المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وكلفه بالسير في هذا المجال، موضحًا أن ذلك كان تطورا له.

ونفى شقيق العاهل الأردني إبعاده عن المنصب لوجود خلافات مع شقيقه، مؤكدًا أن علاقته مع الملك عبدالله الثاني في أحسن ما يكون، قائلا إنه «ما زال جنديًا وحارسًا للملك».

ذكريات الحسين بن طلال

وأضاف الأمير علي بن الحسين أنه لا ينسى الوقت الذي قضاه مع والده الملك الراحل الحسين بن طلال، وكيفية تعامل الملك مع الأمراء وسؤاله لهم عن آرائهم في المواضيع المختلفة.

وتابع شقيق ملك الأردن، أنه يحب العسكرية ولذلك قام بدراستها عقب انتهاء دراسته الثانوية، وتعلم منها التفكير الصحيح ومعرفة كيفية التعامل مع الناس، على حد قوله، لافتا إلى أن إيمانه وحبه اللامحدود للشعب الأردني والسلام، هو أكثر ما يتذكر به والده الراحل الحسين بن طلال.

وأشار إلى أنه كان يمارس المصارعة الرومانية خلال دراسته في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن يجمع الحكومة والأجهزة الأمنية في الأزمات لإدارة المشهد، وجاءت فكرة تأسيسه من الملك عبد الله الثاني عام 2005.