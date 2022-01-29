محمد حاتم يشارك في بطولة مسلسل «منورة بأهلها».. 10 حلقات

يشارك النجم محمد حاتم في بطولة مسلسل «منورة بأهلها» للمخرج الكبير يُسري نصر الله وتأليف محمد أمين راضي، والمقرر إطلاقه يوم 4 فبراير على إحدى المنصات الإلكترونية.

شخصية محمد حاتم في مسلسل «منورة بأهلها»

ويلعب «حاتم» خلال المسلسل شخصية «مهاب»، وهو مصور لديه موهبة خاصة، قادم من السويس للقاهرة لتحقيق حلمه، ولكنه يكتشف أن ما ينتظره مختلف تمامًا عن أحلامه.

وأطلقت المنصة الإلكترونية مؤخرًا المقدمة التشويقية للمسلسل، لتكشف لنا عن لغز معقد في تفاصيل مختبئة في قصاقيص الصور، والمسلسل مكوّن من 10 حلقات،.

وتدور أحداث مسلسل منورة بأهلها عام 2008، وبجانب محمد حاتم، يشارك في بطولة المسلسل النجوم ليلى علوي، وباسم سمرة، وناهد السباعي، وغادة عادل، وأحمد السعدني، وعباس أبو الحسن، والعمل من تأليف محمد أمين راضي وإخراج يسري نصر الله.

مسلسل أبو العروسة

وفي الوقت نفسه يُعرض لمحمد حاتم الجزء الثالث من المسلسل الناجح «أبو العروسة» على قناتي dmc وdmc دراما، بجانب منصة Watch it، إذ يستكمل «حاتم» تطوّر شخصية شريف الذي سيصبح أبًا للمرة الأولى.

ويشارك في بطولة المسلسل النجوم سيد رجب، وسوسن بدر، ومدحت صالح، ونرمين الفقي، ومحمد عادل، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.

وكان النجم محمد حاتم شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل «قصر النيل»، والذي نافس به خلال موسم رمضان 2021، كما قدم أعمالًا درامية نالت نجاحًا كبيرًا مثل «في كل أسبوع يوم جمعة» و«ممالك النار».

كما حصل «حاتم» على جائزتين عن دوره في فيلم «لما بنتولد»، وهما أفضل ممثل من مهرجان مالمو للسينما العربية بدورته العاشرة، وجائزة أفضل ممثل صاعد في مسابقة السينما المصرية التي تقيمها الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة ولجنة تحكيم المسابقة برئاسة المخرج الكبير على بدرخان.