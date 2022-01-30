«الزراعة»: استعدادات مكثفة لتنظيم معرض زهور الربيع منتصف فبراير

تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، منتصف فبراير المقبل لافتتاح معرض زهور الربيع ليستمر حتى نهاية مارس المقبل، حيث يعد معرض زهور الربيع المزمع إقامته في حديقة الأورمان النباتية بمحافظة الجيزة الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، ويعد حدثا ثقافيا واقتصاديا متميزا يحرص آلاف المواطنين على زيارته؛ وخاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.

فتح الباب أمام العارضين للاشتراك

وأكد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الأرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على أن الاستعدادات تجري على قدم وساق لإطلاق المعرض في موعده المقرر منتصف فبراير المقبل، حيث تم فتح الباب أمام العارضين للاشتراك في معرض زهور الربيع بداية يناير الماضي، وشهد العام الحالي إقبالاً كثيفاً من العارضين للأشتراك في المعرض خاصة بعد النجاح التنظيمي للمعرض العام الماضي.

وأوضح أنه سيتم أتخاذ إجراءات احترازية لحماية العارضين والزائرين والعاملين من انتشار فيروس كورونا، والدورة الحالية هي التاسعة والثمانون للمعرض السنوي، مشيرا إلى أنه لن يتم السماح للزائرين بالدخول دون الكمامات، كما سيتم توفير المطهرات، والقيام بتطهير وتعقيم أجنحة المعرض باستمرار والعمل على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

تنظيم العديد من الفعاليات خلال أيام المعرض

وأضاف عزوز أنه من المقرر أن يتم تنظيم العديد من الفعاليات خلال أيام المعرض منها الندوات والعروض الترفيهية، كما سيتم تنظيم الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للتمور لعرض التمور بأشكالها المتنوعة ومن كل المحافظات، كما سيتم تشكيل لجنة منظمة للمعرض تضم المختصين بالوزارة وممثلين من العارضين على أن تقوم اللجنة بإعداد المخطط العام للمعرض وتذليل المعوقات التي تواجه العارضين، فضلاً عن التنسيق مع كل الجهات ذات الصلة لتوفير سبل الراحة للزائرين.

ويقام معرض زهور الربيع في حديقة الأورمان وشارك فيه العام الماضي أكثر من 223 عارضا، ويعد معرض زهور الربيع ملتقى للمتخصصين والمهتمين بنباتات الزينة والزهور وتنسيق الحدائق والمستلزمات الزراعية، وتعتبر حديقة الأورمان التي تستضيف المعرض من أكبر الحدائق النباتية في العالم، حيث إنها مقامة على مساحة 28 فدانا، وأنشئت عام 1875، وتضم مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل وأكثر من 1200 تنوع نباتي.