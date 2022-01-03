الزراعة تكشف موعد معرض زهور الربيع.. وإجراءات وقائية لحماية المشاركين

وافق السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تنظيم معرض زهور الربيع في دورته الـ89 في منتصف فبراير المقبل حتى نهاية مارس، في حديقة الأورمان النباتية بالجيزة.

إجراءات احترازية لحماية العارضين في معرض زهور الربيع

وقال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إنّ وزير الزراعة شدد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية العارضين والزائرين والعاملين من فيروس كورونا، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة، وعدم السماح للزائرين بالدخول دون الكمامات، فضلا عن توفير المطهرات، وتعقيم أجنحة المعرض باستمرار وتطبيق التباعد الاجتماعي.

لجنة لحل مشكلات العارضين

وأضاف عزوز أنّه سيقام على هامش المعرض، الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للتمور، كما لفت رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إلى تشكيل لجنة منظمة للمعرض تضم المختصين في الوزارة، وممثلين للعارضين، تتولى إعداد المخطط العام للمعرض والحل الفوري لأي مشكله تواجه العارضين، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتوفير سبل الراحة للزائرين.