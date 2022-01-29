علي جمعة: من يزعم أن التراث لا يقبل التجديد فكره قاصر وهدام

نظّم جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ53، اليوم السبت، ثالث ندواته بعنوان «التراث بين التجديد والتقديس» التي شارك فيها الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وأدارها محمود عبد الرحمن، عضو المركز الإعلامي.

استيعاب التراث والبناء عليه

وأكد الدكتور علي جمعة، خلال الندوة، أن التراث ينطلق في خطواته الأولى من استيعابه والبناء عليه ثم التبحر في كل علم وفن ومنهج؛ لتجديد الدنيا بالدين، موضحًا أن التراث يضم مسيرتنا الفكرية وحركتنا العلمية، التي تتضمن فعلنا الحضاري وإبداعاتنا الفكرية والفنية والتطبيقية.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن التراث نتاج حي يقبل الإضافة والتجديد، أما من يزعم من أن التراث لا يقبل التجديد وأنه يجب اقتلاعه من جذوره، إنما يعكس قصور أدواتهم وفكرهم ورغبتهم في العمل على الهدم، ولا يبحثون عن حقيقة وأهمية التراث.

درجات التجديد

وبيّن رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن أول درجات التجديد الاهتمام بالمنهج لإدراك الواقع المتغير، فالتجديد لا بد أن يشتمل اشتمالا حقيقيا على المنهج، وبدونه لن يكون هناك تجديد بل عبث وأهواء شخصية ومواقف إزاء قضايا معينة، موضحًا أن هذا لا يعني التقديس التام للتراث، بل لا بد من احترامه والاستفادة منه.

ويشارك الأزهر الشريف بجناح خاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ53 للعام السادس على التوالي، ويقع جناح الأزهر بقاعة التراث رقم 4، ويستقبل زواره طول فترة المعرض من 27 يناير حتى 7 فبراير لعام 2022م، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.