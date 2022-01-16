علي جمعة يوضح حكم شجار الزوجين أمام الأبناء: جريمة كبرى (فيديو)

تعد الأسرة أساس بناء المجتمع واستمرارها أمر واجب، ولكن قد يتعرض بعض الأزواج إلى وجود خلاف يوصلهم إلى الشجار، ولكن قد يطرح البعض سؤالا مهما حول حكم شجار الزوجين أمام الأبناء، وهو ما أوضحه الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، وعضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، وذلك في فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

حكم شجار الزوجين أمام الأبناء

وأوضح الدكتور علي جمعة، أن من يتشاجر أمام أبنائه يرتكب جريمة كبيرة سيجني ثمارها، مشيرا إلى أن ثمار الشجار التي سوف تجنيها الأسرة ثمار مرة، ولن تكون ثمارها ثمار طيبة، حيث أن الأبناء يحفظون ما يرونه ويخزنونه، وكل هذا نقوله في الحياة العادية، حيث أن شجار الزوج والزوجة أمام الأبناء يؤثر عليهم تأثيرا كبيرا، ويعد هذا جريمة كبرى.

وأضاف مفتي الديار المصرية الأسبق، في فيديو عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أن الجريمة الأكبر من شجار الزوجين أمام الأبناء هو أن يصل الشجار إلى الطلاق والانفصال والبعد، حيث يحرض أحد الأزواج الذي يتولى مسؤولية تربية الطفل على الطرف الآخر، ويعد هذا الكلام قلة تربية، لذلك يجب على الأسرة أن تنزه أولادها عن الأخلاق المتدنية في التربية، ويجب على الأسرة أن ترقى في تربية أبنائها.

حكم من يفرح بـ«شتائم» أبنائه

وكان الدكتور علي جمعة، قد تحدث في فيديو سابق أن الأسرة التي تفرح عندما يمارس أطفالها الشتائم منقصة كبيرة، والطفل يتأثر ويخزن كل ما يراه ويسمعه من سن 3 أشهر، لذلك عندما يكرر الأب الشتائم هو والأم فسوف يتأثر الطفل منهم، وإذا تأثر الطفل بالشتائم في صغره فيكون من الصعب التخلص منها عندما يكبر.