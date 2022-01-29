اتفاقية تعاون بين «الدراسات العربية الأوراسية» مع «أوراسيا الدولية»

وقَّع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مدير مركز الدراسات العربية الأوراسية، وأومود ميرزاييف، رئيس مؤسسة أوراسيا الدولية للصحافة في جمهورية أذربيجان، اتفاقية تعاون بين المؤسستين اللتين يجمعهما الاهتمام بالتطورات السياسية والاقتصادية، والحياة الاجتماعية والثقافية في منطقة أوراسيا التي تشمل جمهوريات الاتحاد السوڤييتي السابق، والأحزمة المحيطة بها، كالصين، وتركيا، وإيران، والهند، وباكستان، وعلاقاتها مع الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ضمن إطار التعاون في مجال الأبحاث والدراسات.

الخطوة تأتي ضمن برنامج موسع للتعاون بين مركز الدراسات العربية الأوراسية مع مراكز بحثية أخرى

وقال أومود ميرزاييف إن الاتفاقية التي تم توقيعها في القاهرة، تتيح للمؤسستين النشر المشترك للأبحاث والدراسات في مواقعهما الإلكترونية، ومطبوعاتهما، وكذلك عقد الندوات في القاهرة وباكو، وبدوره قال الإعلامي عمرو عبدالحميد، إن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج موسع للتعاون بين مركز الدراسات العربية الأوراسية ومراكز ومؤسسات بحثية في دول عديدة.

أوراسيا الدولية للصحافة من أقدم المؤسسات غير الحكومية في الفضاء السوڤيتي السابق

يذكر أن مؤسسة أوراسيا الدولية للصحافة تأسست في العاصمة الأذربيجانية باكو عام 1992، وتعد من أقدم المؤسسات غير الحكومية في الفضاء السوڤيتي السابق.