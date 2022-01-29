رئيس التحرير

محمود مسلم

اتفاقية تعاون بين «الدراسات العربية الأوراسية» مع «أوراسيا الدولية»

كتب:

محمود البدوي
08:58 م | السبت 29 يناير 2022
الإعلامي عمرو عبدالحميد وأومود ميرزاييف

الإعلامي عمرو عبدالحميد وأومود ميرزاييف

وقَّع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مدير مركز الدراسات العربية الأوراسية، وأومود ميرزاييف، رئيس مؤسسة أوراسيا الدولية للصحافة في جمهورية أذربيجان، اتفاقية تعاون بين المؤسستين اللتين يجمعهما الاهتمام بالتطورات السياسية والاقتصادية، والحياة الاجتماعية والثقافية في منطقة أوراسيا التي تشمل جمهوريات الاتحاد السوڤييتي السابق، والأحزمة المحيطة بها، كالصين، وتركيا، وإيران، والهند، وباكستان، وعلاقاتها مع الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ضمن إطار التعاون في مجال الأبحاث والدراسات.

الخطوة تأتي ضمن برنامج موسع للتعاون بين مركز الدراسات العربية الأوراسية مع مراكز بحثية أخرى

وقال أومود ميرزاييف إن الاتفاقية التي تم توقيعها في القاهرة، تتيح للمؤسستين النشر المشترك للأبحاث والدراسات في مواقعهما الإلكترونية، ومطبوعاتهما، وكذلك عقد الندوات في القاهرة وباكو، وبدوره قال الإعلامي عمرو عبدالحميد، إن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج موسع للتعاون بين مركز الدراسات العربية الأوراسية ومراكز ومؤسسات بحثية في دول عديدة.

أوراسيا الدولية للصحافة من أقدم المؤسسات غير الحكومية في الفضاء السوڤيتي السابق

يذكر أن مؤسسة أوراسيا الدولية للصحافة تأسست في العاصمة الأذربيجانية باكو عام 1992، وتعد من أقدم المؤسسات غير الحكومية في الفضاء السوڤيتي السابق.

اقرأ المزيد:

عاجل.. إصابة عمرو عبد الحميد بكورونا: «أشك إنها روسية»

الرئيس الأرميني في ضيافة عمرو عبد الحميد الليلة على "ten"

عمرو عبد الحميد يفتح ملف "المنازل البيئية".. "صحة.. جمال وتكلفة أقل"

عمرو عبد الحميد يّكشف حيل أردوغان للهروب من شبح انهيار حزبه الحاكم

"عادة موروثة".. عمرو عبد الحميد يعرض فيديو ساخر عن "الانقلابات في قطر"