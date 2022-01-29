استجابة لـ«الوطن».. نقل «مشردة» بني سويف لمستشفى الصحة النفسية

كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وكيلي مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي، بسرعة التعامل مع حالة لسيدة مسنة تجلس بالقرب من قرية «نعيم»، عند كوبري الفيوم، التي لم يستدل على ذويها، والتي يبدو عليها أنها تعاني من اضطراب نفسي، موجهاً باتخاذ ما يلزم نحو توفير الرعاية الاجتماعية والصحية المطلوبة لها، وذلك في استجابة سريعة لما نشرته «الوطن» عن حالة السيدة.

تضامن بني سويف: نتعاون مع الصحة لفحص حالة السيدة

وأفادت أمل أحمد حسن، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف، بأن فريق التدخل السريع انتقل إلى مكان المواطنة، لحين حضور سيارة الإسعاف لنقلها إلى مستشفى الصحة النفسية، لإجراء الفحوصات الطبية والنفسية لها.

صحة بني سويف: نقل الحالة لمستشفى الصحة النفسية لفحصها

وأضاف الدكتور احمد بغدادي، وكيل مديرية الصحة، أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ بني سويف، تم التنسيق مع مرفق الإسعاف لنقل الحالة للمستشفى الصحة النفسية، وتم تكليف إدارة المستشفى بإجراء اللازم من فحوصات لتحديد احتياج الحالة للحجز بالمستشفى من عدمه، مع التنسيق مع التضامن الاجتماعي، مشيراً إلى أن ذلك تم تحت إشراف مباشر من الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة.

وخلال متابعته لما تم تنفيذه مع الحالة، شدد المحافظ ببحث الحالة من النواحي الاجتماعية والأسرية، ومحاولة الاستدلال والوصول لأسرة هذه السيدة، والوقوف على ملابسات تواجدها بلا مأوى بأحد الشوارع.

محافظ بني سويف يوجه التضامن بتكثيف حملات المرور بالشوارع

كما وجه المحافظ بضرورة تكثيف حملات التضامن، بالتنسيق مع وحدات حقوق الإنسان والمرأة وذوي الإعاقة بديوان عام المحافظة، والتي تجوب شوارع وميادين المحافظة، بحثاً عن مثل تلك الحالات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير الحياة الكريمة لكل المواطنين.