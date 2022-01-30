علي جمعة يكشف الفرق بين الرؤية والحلم ووصية النبي عند رؤيتهما «فيديو»

يرى البعض أثناء نومهم أشياء وأشخاص ورسائل مما يجعلهم يتساءلون هل ما رآه حلم أم رؤية صالحة، وهو السؤال الذي أجاب عنه الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر، وعضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، في فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتعرض «الوطن» في هذه السطور الفرق بين الرؤية الصالحة والحلم، وفقما قاله الدكتور علي جمعة.

الفرق بين الرؤية الصالحة والحلم

وأوضح الدكتور علي جمعة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل كلمة الرؤيا لما فيها بشرى، وجعل كلمة الحلم لما فيه كآبة أو نكد، وأن يشعر الشخص بأنه مقبوض، كما أن الرؤيا من الرحمن، والحلم من الشيطان.

أنواع المنام

وأضاف مفتي الديار المصرية الأسبق، في فيديو عبر حسابه على «فيسبوك»، أن في اللغة ما تراه وأنت نائم يعد مناما أو رؤية أو حلما، أو كابوسا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خص كلمة الرؤية بالشيء الطيب، والبشرى، حيث يقوم الشخص سعيد ومبتسم، أما الاكتاب والنكد فيسمى حلما.

ماذا يفعل الشخص إذا رأى حلما؟

وأشار علي جمعة، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأى أحدكم ما يكره فليتفل عن يساره ثلاثا، فإنها من الشيطان ولا يخبر بها أحدا»، ومعني شيء يكره أي «ينكد عليه» ويجعله مكتئبا، ولا يخبر بها أحدا وهو ما يسمى في علم النفس التناسي، والمصرين يقولوا «طنّش تعيش»، فالرسول قال فليتفل عن يساره ثلاث ليعلم أمته القيام بدور عملي في هذا التجاوز لما يروا، وأمرهم ألا يخبروا بها أحد، وأن يتناسوها، وذلك حتى لا يؤثروا في من حولهم بالسلب.