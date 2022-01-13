أكثروا من الصلاة عليه.. علي جمعة يكشف سر دموعه عند ذكر الرسول (فيديو)

يشاهد البعض أشخاصا يبكون عند سماع القرآن والصلاة على النبي والدعاء، ما يدفع إلى السؤال، عن كيفية الوصل إلى هذه الدرجة من الخشوع، وهو السؤال الذي طرحته إحدى السيدات على الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر، وعضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إذ قالت: «أتابع فضيلتك منذ فترة طويلة، وأجدك عند ذكر النبي، صلى الله عليه وسلم، تفيض عينيك بالدمع، فكيف أصل لهذه الحالة؟».

كيف أبكي عند الصلاة على النبي؟

أجاب الدكتور علي جمعة، في فيديو عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موضحا أن المسلم عليه أن يستمر في الصلاة علي النبي، صلى الله عليه وسلم، طوال الوقت، إذ أن الصحابي عندما قال للنبي أجعل لك مجلسي كله فقال له النبي «إذا كُفيت ووقيت»، كما أن على المسلم أن يكثر من قراءة السيرة النبوية للنبي محمد، صلى الله عليه وسلم.

وأضاف مفتي الديار المصرية الأسبق، أن المسلم عليه أيضا أن يقرأ في كتب السيرة، المواقف التي تعرض فيها النبي، صلى الله عليه وسلم، للظلم والأذى، وفي ذلك الوقت المسلم تصعب عليه نفسه، إذ أن هذا النبي الكامل والأسوة الحسنة، الذي جعله الله في أعلي عليين، كيف يتعرض للأذى والسب والشتائم من قزمه.

الدعاء برفع حجب حقيقة النبي محمد

أشار علي جمعة، إلى أن المسلم عليه أن يدعو الله، بأن يفتح عليه فتوح العارفين، وأن يرفع عنه حجب حقيقة النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، وعليه أيضا أن يكثر من الصلاة على النبي، وكثرة العبادة.