صافي احتياطي النقد الأجنبي يرتفع 3.915 مليار دولار في 5 سنوات

إنجاز جديد نجح فيه البنك المركزى، ولعله الأهم، فى ظل اعتماد مصر على استيراد كثير من السلع الاستراتيجية من الخارج، حيث نجح «المركزى» فى رفع صافى احتياطى النقد الأجنبى من 37.020 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017، ليصل إلى 40.935 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021، محققاً زيادة بقيمة 3.915 مليار دولار بنسبة نمو 10.58% خلال الخمس سنوات الماضية، ويغطى صافى احتياطى النقد الأجنبى احتياجات الواردات السلعية لحوالى 6.9 شهر.

وشهد صافى احتياطى النقد الأجنبى ارتفاعاً على الرغم من زيادة احتياجات السوق المحلية من منتجات مستوردة زاد الطلب عليها عالمياً ومحلياً خلال فترة جائحة كورونا، خاصة فى ظل تباطؤ حركة الإنتاج التى دفعت الأسعار إلى الصعود، إلا أن الاحتياطى تمكّن من الصمود أمام الجائحة وسجل مستويات قياسية ساهمت فى تأمين احتياجات الدولة من النقد الأجنبى.