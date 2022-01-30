وفاة الكاتب الصحفي عبد الحكيم الأسواني.. والجنازة من مسجد صلاح الدين بالمنيل

بعد مسيرة مهنية طويلة في عالم الصحافة، توفي اليوم الأحد الكاتب الصحفي عبدالحكيم الأسواني، مدير تحرير جريدة «المصري اليوم»، متأثرا بتدهور حالته الصحية في الآونة الأخيرة. ويعد رحيل «الأسواني» سابع حالة وفاة في الأسرة الصحفية خلال يناير 2022، حيث سبقه ياسر رزق، وزينب منتصر، وسامي متولي، وإبراهيم حجازي، ومحمد فودة، ووائل الإبراشي.

تفاصيل وفاة عبدالحكيم الأسواني

ومن المقرر تشييع جنازة الكاتب عبد الحكيم الأسواني من مسجد صلاح الدين في منطقة المنيل عقب صلاة الظهر اليوم.

وكان الأسواني خضع للعلاج الفترة الأخيرة عدة مرات، بعد تعرضه لأكثر من وعكة صحية شديدة، بحسب أسرته وزملائه.

وتولى الأسواني منصب نائب رئيس تحرير المصري اليوم، وأشرف لسنوات على قسم المحافظات، ثم تولي منصب مدير تحرير الجريدة ومشرفا على القسم السياسي بها.

دفعة إعلام 86

وتخرج الكاتب الصحفي عبد الحكيم الأسواني ابن مدينة أسوان في كلية الإعلام دفعة عام 1986، وهي الدفعة التي تخرج فيها أيضا عدد كبير من الكتاب والإعلاميين الذين ذاع صيتهم في مهنة الصحافة والإعلام.