عزاء ياسر رزق بمسجد المشير.. وصلاة الجنازة على زينب منتصر بطوكيو اليوم

تقيم أسرة الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق، عزاء الراحل في مسجد المشير بالتجمع الخامس عقب صلاة المغرب اليوم الأحد 30 يناير 2022، وكان قد تم تشييع الجثمان عقب صلاة الظهر يوم الخميس الماضي بحضور عدد من الإعلاميين والصحفيين والأقارب والمحبين، قبل دفن الجثمان في مقابر العائلة على طريق السويس.

وفاة ياسر رزق

وتوفى الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق، يوم الأربعاء الماضي، إثر أزمة قلبية، عن عمر ناهز 57 عاما، وكان يستعد لإجراء قسطرة في القلب بإحدى مستشفيات القاهرة، وبعد دفن الجثمان استقبلت أسرته العزاء في مسقط رأسه بمركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية.

وولد الكاتب الصحفي ياسر رزق في مركز أبوصوير بالإسماعيلية عام 1965، والتحق بكلية الإعلام في جامعة القاهرة، وتخرج فيها عام 1986 ليعمل صحفياً، كما بدأ الكاتب الراحل عمله الصحفي في مؤسسة أخبار اليوم، التي عمل بها لأكثر من 30 سنة، منذ أن كان طالباً في السنة الأولى بكلية الإعلام، وتنقل بين عدد من الأقسام بصحيفة الأخبار، قبل أن يبدأ العمل محرراً عسكرياً، ثم مندوباً للصحيفة في رئاسة الجمهورية حتى 2005، وهو العام الذي شهد توليه، ولأول مرة، منصب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، ثم عاد إلى مؤسسة أخبار اليوم مرة أخرى كرئيس لتحرير صحيفتها اليومية، وذلك في 18 يناير 2011، قبل نحو أسبوع من اندلاع ثورة 25 يناير.

زينب منتصر

من ناحية أخرى يتم اليوم أداء صلاة الجنازة على الكاتبة الصحفية زينب منتصر، في العاصمة اليابانية طوكيو قبل أن يتم نقل جثمانها الثلاثاء المقبل على الطيران الإماراتي، حسبما صرح به أيمن عبدالمجيد رئيس تحرير بوابة روزاليوسف ووكيل نقابة الصحفيين.

وتوفيت زينب منتصر، الأربعاء الماضي، في اليابان، حيث كانت تعالج هناك، أوضح عبدالمجيد في بيان له أن السفير محمد أبو بكر، سفير مصر في اليابان، أفاد أن جثمان زينب منتصر نقل من المستشفى الذي يبعد عن العاصمة اليبانية طوكيو مسافة 700 كيلو متر، وتم تجهيزه وانهاء كافة الإجراءات الخاصة بنقله للقاهرة بكل يسر، وأنه قد تم الحجز على رحلة الطيران الأماراتي التي ستغادر طوكيو الثلاثاء المقبل.