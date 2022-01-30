«البيئة»: مصر تستهلك 14 مليار كيس سنويا.. ونسعى لتجريم إلقائها في المجاري المائية

قال الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة إنّ إطلاق منظومة رصد تلوث الشواطئ ملف يحظى باهتمام عالمي كبير، خاصة أن مصر تستضيف هذا العام أكبر مؤتمر للعالم في التغير المناخي بمدينة شرم الشيخ التي تعتبر من أهم مدن مصر السياحية، وأضاف: «نعمل على أكثر من محور منها التشريع ووضع إطار تشريعي تجريم إلقاء الأكياس البلاستيكية في المجاري المائية والبحار والخلجان، وجرى إصدار قانون في عام 2020 وستصدر لائحته التنفيذية خلال أسابيع».

استهلاك البلاستيك في مصر

وأضاف رئيس جهاز شؤون البيئة في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: «بدأنا بأكياس بلاستيكية لأن مصر تستخدم أكثر من 14 مليار كيس بلاستيك في السنة، تؤثر على البيئة البحرية مثل البحر الأحمر حيث تضر بالشعاب المرجانية، وهناك مادة عقوبات بغرامات ضخمة ضد المخالفين».

16 فرعا لـ «شئون البيئة»

وأوضح رئيس جهاز شؤون البيئة أن الجهاز له أكثر من 16 فرعا على مستوى الجمهورية، أهمها في الإسكندرية والبحر الأحمر، كما أن مصر مشتركة في الهيئة الإقليمية لحماية البحر الأحمر وخليج عدن التي تستهدف حماية البحر الأحمر ورصد وتنظيف المخلفات البلاستيكية والقمامة البحرية.

وشرح رئيس جهاز شؤون البيئة قائلا: «بدأنا في القاهرة تجميع البلاستيك من النيل وإشراك الصيادين في عملية الجمع وكان هذا الأمر أحد الأشياء الإيجابية»، محذرا من أن هذا النوع من المخلفات له آثار صحية سلبية على المواطنين ويدمر الحياة تحت الماء ويهدر الثروة السمكية.