«القهوة العربية» مطلب السائحين فى الخيام وعلى الشواطئ بالغردقة

القهوة العربية من تراث قبائل البحر الأحمر، ولا يخلو بيت من وجودها، وهى مشروب الضيافة الأساسى لسكان البحر الأحمر القدامى، وانتشرت فى الآونة الأخيرة خيام أُعدت خصيصاً لعمل القهوة العربية على شواطئ الغردقة، تزامناً مع انتعاش السياحة وإقبال السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية على تناولها خلال رحلات السفارى وعلى شواطئ البحر وقت غروب الشمس.

القهوة تراث أصيل للقبائل العربية

يحكى أبويوسف العرباوى، من قبائل العرب بالبحر الأحمر، أن القهوة العربية هى تراث أصيل للقبائل العربية، ومن المواريث الثقافية لمحافظة البحر الأحمر، لافتاً فى حديثه لـ«الوطن» إلى أنها مدرجة ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافى غير المادى فى منظمة الأمم المتحدة. ويوضح «أبويوسف»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن القهوة العربية الأصيلة هى مشروب منبه يُشرب ساخناً، ويتفاوت لونها بين الأصفر والبنى والأسود، وذلك حسب درجة «تحميص» حبوب القهوة، وتتميز بمذاقها المر، لذلك يقدم معها التمر، ولها فوائد عديدة.

كيفية إعداد القهوة العربية

وعن طريقة إعدادها يقول «أبويوسف»: «يوضع الماء فى إبريق، ثم يوضع على الفحم المشتعل، وعندما يغلى تخفض الحرارة، وتضاف القهوة، وتُترك حتى تغلى لخمس دقائق، ثم يُبعد الإبريق عن النار، ويضاف إلى القهوة الزعفران أو الزنجبيل وتصب فى فنجان»، مؤكداً أن القهوة العربية الأصيلة لا يخلو بيت عربى من وجودها أو وجود الإبريق المستخدم فى عملها.

ولمس «أبويوسف» إقبال السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية على تناول القهوة العربية، وذلك فى خيام أُعدت خصيصاً على شواطئ الغردقة وفى الجبال، أثناء الرحلات السياحية.

ويوضح الدكتور جمال المغربى، استشارى القلب ومدير مستشفى الغردقة العام، فوائد القهوة العربية، حيث لها قدرة على زيادة التركيز والانتباه، وتساهم فى تنشيط الجهاز العصبى بشكل كبير، لأنها تحتوى على مضادات الأكسدة، وتنظم معدل السكر بالدم وتقى من الإصابة بالنوبات القلبية والقلق والتوتر، وتخفف أعراض الاكتئاب، حيث تساعد على تحسين الحالة المزاجية.