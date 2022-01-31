الأعلى للإعلام يطالب المؤسسات باستحداث موقع وظيفي للتواصل مع الجمهور

طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المؤسسات الإعلامية باستحداث موقع وظيفي في مستوي صناعة القرار داخل المؤسسة يشغله إعلامي متخصص وخبير، وأكد المجلس ضرورة تشجيع المؤسسات على ذلك ليكون الشخص المسؤول عن الاتصال مع الجماهير والشكاوي العامة لكي يلعب دور في توجيه سياسات المؤسسة ويسعى إلى تعميم نهج حقوق الطفل داخل المؤسسة.

مدونة سلوك الطفل

ويأتي هذا التوجه ضمن عدد من البنود في مدونة سلوك الطفل التي دشنها المجلس بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف وحصلت «الوطن» على نسخة منها، تناولت البنود سبل تنفيذ المدونة على ثلاثة مسارات الأول تشريعي والثاني مؤسسي والثالث يتعلق بنشر الوعي وتثقيف الأسر والمجتمع.

وبخصوص المسار الثاني «المؤسسي»، تضمن البنود الآتية:

- جميع المؤسسات الإعلامية مدعوة إلى دراسة ومناقشة مواد المدونة بعناية وإبداء آرائها حول المواد المحددة لضمان أن يتم اعتماد إطار حقوق الطفل بالكامل في التنظيم الداخلي من قبل هذه المؤسسات.

- المؤسسات الإعلامية مسؤولة عن المحتوى الذي يتم اختياره وبثه وطباعته على منصات الوسائط المختلفة الخاصة بها.

المؤسسات الإعلامية

- يجب أن تحرص المؤسسات الإعلامية على تقديم تدريب متخصص على المدونة الخاصة بالأطفال والأسر في إطار حقوق الطفل لكبار موظفيها وصناع القرار في المؤسسة.

- في إطار رفع الوعي تنظيم ورش عمل لعرض وقائع افتراضية مبنية على قصص حقيقية لمتخذي القرار باستخدام دراسات للحالة يحتاج الممارسون في وسائل الإعلام إلى اختيار النهج الأخلاقي لحل أو إدارة الموقف (الشكل القائم على الاختيارات المتعددة).

- يجب أن تحرص المؤسسات الإعلامية بدعم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على تقديم تدريب سنوي لموظفيها لزيادة كفاءتهم المهنية ولضمان مواءمتها وفهمهم لمواد المدونة وإطار حقوق الطفل، مع العلم أنها ستكون مطالبة بتقديم جميع الوثائق التي تثبت حصول أعضائها وفرقها على التدريبات الكافية المقدمة كشرط مسبق لتجديد الترخيص.