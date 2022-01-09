الأعلى للإعلام: حظر الاستعانة بالمشاهير في إعلانات السلع عالية الدهون

وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عددا من الضوابط بخصوص الإعلانات والدعاية لاسيما الموجهة للأطفال أو المشاركين فيها، وذلك في مدونة سلوك الطفل وحقوقه الإعلامية التي وضعها المجلس بالتعاون والتنسيق مع منظمة اليونيسيف، وبحسب المدونة فإنه عندما يسمح بالإعلان عن المنتجات عالية الدهون والسكريات والأملاح لا يسمح باستخدام شخصيات المشاهير الذين يحظون بشعبية لدى الأطفال للترويج لهذه المنتجات.

مدونة سلوك الطفل

ونصت مدونة سلوك الطفل التي حصلت «الوطن» على نسخة منها على أنه إذا سمح بالإعلان عن المنتجات عالية الدهون والسكريات والأملاح، كما هو الحال أثناء برامج لبالغين، يجب ألا يلعب الإعلان على مشاعر المشاهد، مثل استدعاء «الشفقة أو الخوف أو الولاء و الثقة بالنفس»، للترويج لبيع تلك المنتجات.

الوجبات السريعة

ووفقا للضوابط التي وضعها الأعلى للإعلام واليونيسيف في مدونة سلوك الطفل فقد شملت الآتي:

- لا يمكن أن تشير قصة إعلان عن منتج للوجبات السريعة إلى أن المستهلك سيصبح أكثر جاذبية أو قوة بعد تناول الطعام المعلن عنه.

- لا ينبغي تشجيع الأطفال من خلال الإعلان على الضغط على الآباء بهدف شراء المنتج المعلن عنه.

- لا يمكن لقصة الإعلان أن تشجع الطفل على مخالفة قواعد الأمان أو مخالفة والديه.

- يجب عدم استخدام الأطفال في الإعلان للترويج لعادات الأكل غير الصحية.

- يجب ألا يشترك الأطفال في قصة أي إعلان يروج لإساءة معاملة الأطفال مثل صفعهم أو ضربهم أو السخرية منهم كمشهد مضحك أو أمر مقبول.

- يجب ألا يستخدم الإعلان عن منتج أو خدمة للأطفال نعوثا مثل «وحيد» أو «فقط» حتى يبدو السعر أقل من القيمة.

- لا ينبغي أن يشترك الأطفال في أي إعلان يتضمن إهانات أو لغة مبتذلة .

5 انتهاكات

وحذرت مدونة سلوك الطفل وسائل الإعلام من ارتكاب 5 انتهاكات إذا:

1- كانت لا تلتزم بمواعيد ووقت استراحة الإعلان المحددة والثابتة أثناء البرمجة التي تتناول الأطفال يشاهدها الأطفال وأسرهم على نطاق واسع.

2- كانت لا تحترم خصوصية الأطفال الذين لا يرغبون في الظهور في إعلان حتى لو كانوا مع مجموعة.

3- كانت المنتجات المعلن عنها تحتوي على مطالبات مبالغ فيها أو غير واقعية أو غير دقيقة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التسعير.

4- إذا تم الإعلان عن المنتجات عالية الدهون والسكريات والأملاح خلال برامج الأطفال أو العروضة ذات نسبة مشاهدة عالية من الأطفال

5- تم بث الإعلانات خلال برامج الأطفال التي تقل مدتها عن 30 دقيقة.