شاب ينتحر شنقا لمروره بحالة نفسية سيئة في كرداسة.. ووالدته: يعاني من الصرع

تخلص شاب في بداية العقد الثاني من عمره، من حياته شنقًا، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة، ومعاناته من مرض نفسي «صرع»، بالشقة محل سكنه بكفر أبو حمدة بمركز كرداسة بمحافظة الجيزة.

الشاب عمره 21 عاما ومصاب بالصرع

وتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من المقدم معتصم رزق رئيس مباحث قسم شرطة كرداسة، يفيد بإقبال شاب يبلغ من العمر 21 عامًا، على إنهاء حياته بالشقة محل سكنه، بكفر أبو حمدة بمركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة، لمروره بحالة نفسية سيئة في الأيام الأخيرة من حياته بسبب إصابته بمرض نفسي «صرع»، مما جعله يقدم على هذه الخطوة.

وانتقلت قوة من مباحث القسم وعلى رأسهم المقدم معتصم رزق رئيس مباحث قسم شرطة كرداسة، لمكان البلاغ، وتبين صحة الواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمعاينة الجثة ومكان الواقعة وهل توجد شبهه جنائية حول الوفاة من عدمه، فضلا عن استجواب أسرة المتوفي لسؤالهم عن الواقعة.

والدة الضحية: تخلص من حياته بشال قماش عبر «جنش السقف» وسلم خشب

وبسؤال والدة المتوفي ربة منزل تبلغ من العمر 36 عامًا، أجابت بأنَّ نجلها كان يعاني من مرض نفسي «صرع»، وأنها اكتشفت أنه أقدم على إنهاء حياته بشال قماش بـ«جنش السقف» باستخدام سلم خشب.

نقلت الجثة للمشرحة لإجراء عملية التشريح وبيان أسباب الوفاة، بعد عرض الجثة على الطب الشرعي للوقوف على الأسباب بشكل كامل، وعينت جهات التحقيق حراسة على المكان الذي وقعت فيه الحادث والتشديد على عدم اقتراب أي شخص منه حتى الانتهاء من التحقيقات وتحريات المباحث التي تجريها حول الواقعة.

وجرى تحرير المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.