انتحار نجل ممثلة أمريكية شهيرة بعد 3 أيام من الاحتفال بعيد ميلاده

فاجعة مأسوية تمر بها الممثلة الأمريكية ريجينا كينج، بعد انتحار نجلها الوحيد، إيان ألكساندر جونيور، مساء أمس الأربعاء، بعد 3 أيام من احتفاله بعيد ميلاده الـ 26.

وأكدت الممثلة الأمريكية، خبر وفاة نجلها، في بيان صحفي؛ لينتشر بعدها في عدد من المواقع الفنية ومنصات التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية.

ريجينا كينج بعد وفاة نجلها الوحيد: «تدمرت عائلتنا»

وقالت الممثلة الأمريكية ريجينا كينج: «لقد دمرت عائلتنا على أعمق مستوى بفقدان إيان، لقد كان مثل الضوء الساطع الذي اهتم بشدة بسعادة الآخرين».

ويعتبر «إيان»، ابن الممثلة الأمريكية الوحيد، من إيان ألكسندر الأب، الذي تزوجته عام 1997، واستمرا معا لمدة قاربت الـ 10 سنوات قبل الطلاق، وذلك وفقا لما نشره موقع «TMZ».

وتحدث «إيان» في حوار سابق له عن والدته، قائلا: «هي أم رائعة، لا تدع أيام العمل السيئة حقًا أو أي شيء يعود ويدمر وقتنا الخاص، إنه لأمر رائع حقًا أن يكون لديك أم يمكنني الاستمتاع بقضاء الوقت معها».

كما حرص على تهنئتها في عيد مولدها الـ 50، في عام 2021، إذ نشر صورة تجمعهما على «إنستجرام»، قائلا: «عيد ميلاد سعيد.. أنا فخور جدًا بك ويلهمني حبك وفنك، كونك أمي هو أعظم هدية يمكنني أن أطلبها، حبك ودعمك لي دون قيد أو شرط أمر رائع، عالم مارفل لا شيء بجانبك، أنت البطل الخارق الحقيقي».

نجوم هوليوود ينعون نجل ريجينا كينج

وحرص عدد من النجوم، على نعي نجل الفنانة الراحل، إذ قالت النجمة جارسيل بوفيز، في تدوينة عبر حسابها على «تويتر»: «قلبي ينكسر من أجلك ريجينا، كان إيان لطيفا للغاية»، أما مارك لامونت هيل، فكتب: «أرسل كل حبي وتعازي إلى ريجينا كينج.. أدعو الله أن تكون محاطة بالحب وطاقة الشفاء».