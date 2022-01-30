نيفين جامع: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 80% من المنشآت المصرية

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، اليوم، إن قانون المشروعات الصغيرة يعد أول قانون يتم إقراره لصالح القطاع، وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل 80% من المنشآت بشكل عام.

أسباب اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأضافت أنه كان هناك قانون الصندوق الاجتماعي للتنمية لكنه كان متواضعا، وفي الوقت الحالي الدولة تهتم بالقطاع لعدة أسباب؛ أولها أنها تستهدف القطاعات التي توفر فرصة عمل.

وأكدت أن هذا القطاع كان لا بد أن يكون له قانون يتيح تعريفا واضحا للمشروعات الصغيرة، ويتضمن حوافز مالية وضريبية وغير مالية وسهولة إجراءات، موضحة أن الجهاز يعمل على رصد المشكلات والمعوقات لتقديم المساعدة.

وأشارت إلى أن هناك 24 وزارة وجهة في الدولة ساهمت في إخراج القانون الجديد بالشكل الحالي، وكان البنك المركزي من أهم الجهات التي شاركت في ذلك، وتم عمل جلسات مكثفة ومتنوعة من أجل المشروع عبر أكثر من لجنة، مضيفة أنه بعد صدور القانون بدأ العمل على اللائحة التنفيذية، التي صدرت في أبريل 2021.

وقالت الوزيرة، إن تطبيق القانون يتطلب التعاون مع الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة المالية، ووزارة التنمية المحلية، باعتبارها تتعلق بكافة محافظات مصر.

توفير فرص عمل

وأكدت أن الجهاز مهتم بكافة المحافظات، وبشكل خاص محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، وتابعت أن القطاع يساعد في توفير فرص عمل، فضلا عن تعميق المنتج المحلي، نظرا لتنوع وتعدد القطاع، في ظل سعي الوزارة لاستبدال المكون المحلي بدلا من الاستيراد، والقانون شامل لشريحة كبيرة جدا من المشروعات يمكن العمل عليها الفترة المقبلة.

وأوضحت «جامع»، أن من أهم إيجابيات القانون العمل على القطاع غير الرسمي، خاصة أن هناك العديد من المبادرات التي تم إطلاقها لسنوات؛ لتقنين أوضاع القطاع الرسمي لكن لم يتحقق الهدف من تلك المبادرات.

وأشارت الوزيرة إلى أن المشروعات التي تعمل بشكل غير رسمي، تمثل شريحة كبيرة في المشروعات الصغيرة، وأن الأمر يتطلب تدخل الدولة لوضع هذه الشريحة على الطريق الصحيح، مؤكدة أنه تم عمل حصر للجهات التي تعمل بشكل غير رسمي، على مستوى الجمهورية؛ للعمل على تقديم المساعدة، وأضافت أن أكبر تحدٍ يواجه الجهاز توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية.