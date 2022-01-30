«المشروعات الصغيرة» يطالب بحل مشكلات الأراضي الصناعية الجديدة

طالب اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، برئاسة علاء السقطي، بضرورة الإسراع بحل مشكلات الأراضي الصناعية الجديدة الموجودة في المحافظات، محذرًا من تجميد رؤوس أموال المستثمرين الصناعيين في الأراضي والمصانع الغير قادرة على العمل والإنتاج بسبب مشكلات تمهيد الأراضي وتوصيل المرافق، ما سيؤدى في النهاية إلى تآكل رؤوس الأموال وانخفاض الإنتاج الصناعي.

شكاوى المستثمرين

وقال رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه تلقى الأسبوع الماضي العديد من الشكاوى من بعض المستثمرين الذين استلموا أراضى صناعية بمنطقة امتداد 710 فدان بمدينة العاشر من رمضان، وسددوا القيمة المستحقة الأراضي والتي وصلت إلى 910 جنيها للمتر، إلا أنهم فوجئوا بعدم تمهيد الأرض وعدم وجود مرافق ما سيتطلب وقتا كبيرا ومبالغ ضخمة لإزالة «تلال الرمال» الموجودة والتي وصل ارتفاعها في بعض قطع الأراضي إلى أكثر من 4 تر.

وطالب رئيس الاتحاد، هيئة الرقابة الإدارية بالتحقيق في مشكلات الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية ومعرفة أسبابها والقضاء على البيروقراطية لدفع عجلة الإنتاج الصناعي، خاصة تلك الموجودة في امتداد منطقة 710 فدان بالعاشر من رمضان للكشف عن أسباب عدم تمهيد تلك الأراضي التي كان من المفترض أن يتم تسليمها جاهزة لبناء المصانع مباشرة.

وأشار رئيس الاتحاد، إلى أن كل تأخير في التجهيز يتسبب في تآكل راس المال الصناعي، لأن دراسة الجدوى للمشروعات لم تكن تتضمن تكلفة التأخير وتكلفة تمهيد الأرض.

خطة الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار جنيه

وأضاف السقطي، أن التنمية الصناعية وخطة الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار جنيه، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تستلزم إنشاء لجنة متخصصة تضم في عضويتها كل ممثلي الجهات المختصة ولها صلاحيات نافذة لاستقبال شكاوى المستثمرين الصناعيين على مستوى الجمهورية وسرعة حلها.

وأكد السقطي، أن المجمعات الصناعية الجديدة متكاملة المرافق والإجراءات القانونية أحدثت طفرة ونمو في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ولكن يجب ألا يستحوذ هذا المشروع على كل الاهتمام، إذ إن كثير من الصناعات تحتاج مساحات وإمكانيات أكبر من تلك المجمعات ويجب الاهتمام بها عن طريق إتاحة الأراضي الصناعية المناسبة والتوصل إلى آليات تساعد المستثمرين على سرعة بناء المصانع الكبيرة والبدء في الإنتاج.