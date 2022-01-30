طه إسماعيل: كيروش وصل إلى التوليفة المثالية.. وصلاح أبدع في القيادة

قال طه إسماعيل، لاعب الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، إن المنتخب الوطني لعب بروح قتالية عالية ضد المنتخب المغربي: «كنا متخلصين من أي عقد كان الإعلام دايما يبثها، وقدمنا مباراة عظيمة ضد كوت ديفوار».

وأضاف لاعب الأهلي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، على قناة «on»: «أداء الفريق تطور من حيث آلية الأداء وجماعية اللعب والمحافظة على الكرة والشراسة الدفاعية والاستحواذ على الكرة الثانية، وقدمنا أداءً باستراتيجية صحيحة جدا، والاستحواذ كان جيدا، والهجمات كانت خطيرة، وأضعنا عددا من الأهداف وكان ذلك ضد كوت ديفوار».

كيروش أصبح أكثر دراية بإمكانيات لاعبيه

أوضح أن المدير الفني البرتغالي للمنتخب الوطني كارلوس كيروش، قدم أداء رائعا وأصبح أكثر دراية بإمكانيات لاعبيه: «التغييرات كانت منطقية وكل ما تم قبل مباراة كوت ديفوار كان إرهاصات منه وتجارب، لكنه وصل إلى التوليفة المثالية والأداء الكامل والتشكيل الأمثل، ويكفي تحفيز اللاعبين وتحميسهم ومنحها الجرعات النفسية القوية جدا».

مصر بطل إفريقيا للأندية والمنتخبات

وأشار إلى أن مصر هي بطل إفريقيا للأندية والمنتخبات: «لاعبونا استحضروا هذا الأمر ولعبوا بشكل رائع للغاية، كما أن صلاح قدم مستوى رائع وقاد كل زملائه، وكان يستحوذ على انتباه 5 لاعبين من منتخب المغرب باستمرار، وغير نتيجة المباراة، أحرز هدف التعادل وصنع هدف الفوز لمحمود حسن تريزيجيه، وأبدع في قيادة الفريق، وكان كل اللاعبين مبدعين للغاية».