حبس زوجة وعشيقها لاتهامهما بقتل الزوج وإلقاء جثته بمقابر بني سويف

أمرت جهات التحقيق في بني سويف بحبس ربة منزل وعشيقها، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بقتل زوجها، وإلقاء جثته في مقابر قرية العلالمة بمركز بني سويف، وذلك عقب ضبطهما من خلال قوة أمنية مشتركة من مديرية أمن بني سويف والإسكندرية، بعد كشف ضباط مباحث بني سويف لغز الجريمة.

بلاغ لمديرية أمن بني سويف باختفاء فرّان في ظروف غامضة

تعود بداية الواقعة إلى ورود بلاغ إلى مركز شرطة الواسطى تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف إخطارا به، يفيد باختفاء فرّان في نهاية عقده الرابع ومقيم بقرية أبو صير الملق بمركز الواسطى في ظروف غامضة.

ووجه مدير أمن بني سويف بتشكيل فريق بحثي بإشراف اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية لكشف ملابسات البلاغ، وتشكيل فريق بحثي ضم الرائد محمد محروس رئيس مباحث مركز شرطة الواسطى وضباط مباحث المركز، تبين بالفعل اختفاء الزوج، ثم تبعته الزوجة وأبناؤهما الأربعة، وتبين أن الزوج يدعى «أسامة ع.م» 39 عامًا «فران»، ومقيم قرية أبو صير الملق بمركز الواسطى، شمال المحافظة.

وبتكثيف التحريات، تمكن رجال المباحث من العثور على جثة الزوج في مقابر قرية العلالمة بمركز بني سويف، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

التحريات الأولية للحادث: اختفاء الزوجة وأبنائها يكشف لغز مقتل الزوج

وتبين من التحريات الأولية أن الجثة المعثور عليها لفران مبلغ باختفائه بدائرة مركز شرطة الواسطى، ويدعى «أسامة ع.م» 39 عامًا، متزوج ويقيم برفقة زوجته وأبنائه بشقة تم استأجرها حديثا بقرية أبو صير الملق، كما تبين من التحريات الأولية التي قادها العميد منصور الدغيدي رئيس المباحث الجنائية والرائد محمد محروس رئيس مباحث مركز الواسطى، بإشراف اللواء أسامة جمعة مدير مباحث المديرية، اختفاء زوجة المجني عليه والتي تدعى «ن .ف.م» 30 عامًا، وأبنائها الأربعة.

وكشفت التحريات الأولية عن أن اختفاء الزوجة وأبنائها الأربعة، أعقب اختفاء الزوج بيومين، قبل أن يتم العثور على جثة الزوج ملقاة داخل أحد المقابر، وأن الزوجة كانت وراء الحادث للتخلص من زوجها بمساعدة أحد الأشخاص، وأنها على علاقة عاطفية به قد تكون دافعا لارتكابها الجريمة.

ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة الزوج

جرى تحرير محضر بالواقعة ونقل جثة المجني عليه إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق التي أمرت بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

وبتكثيف البحث تمكنت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف بالتعاون مع مديرية أمن الإسكندرية من تحديد مكان اختباء الزوجة وعشيقها بمدينة الإسكندرية، حيث تم ضبطهما بشقة استأجرها المتهم الثاني «العشيق»، حيث تبين استعانتها به للتخلص من زوجها، وأقدمت على تخدير الزوج بمخدر وضعته له في كوب عصير، ثم طلبت من عشيقها الحضور للشقة وضربا المجني عليه على رأسه بقطعة حديدية، ثم نقلاه داخل جوال وألقياه في المقابر بقرية العلالمة، مستقلين سيارة ملاكي خاصة بصديق المتهم الثاني.

حبس الزوجة وعشيقها 4 أيام على ذمة التحقيق بعد إجراء المعاينة التصويرية للحادث

وبمواجهة المتهمة وعشيقها أمام جهات التحقيق، اعترفا بإرتكاب الواقعة وبما توصلت إليه تحريات رجال المباحث، وقاما بإجراء المعاينة التصويرية للحادث أمام جهات التحقيق تحت حراسة أمنية مشددة، وامرت جهات التحقيق بحبس المتهمة وعشيقها 4 إيام على ذمة التحقيق.