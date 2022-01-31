أزمة في الموساد.. استقالة قائد وحدة العمليات الخاصة إثر خلافات مع رئيسه

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن قائد وحدة «قيساريا»، المسؤولة عن العمليات الخاصة في الموساد الإسرائيلي، استقال من منصبه أثر خلافات مع رئيس الجهاز ددي بارنيع، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضحت القناة 13 الإسرائيلية، في تقرير، أنه بعد الصعوبات لتشغيل وكلاء إسرائيليين في الدول حول العالم، دعا «بارنيع» قائد الوحدة الخاصة وأبلغه عن نيته إجراء تغييرات كبيرة جدا بالطريقة التي يعمل بها القسم.

حملة اعتقالات للجيش الإسرائيلي في القدس المحتلة

وفي سياق آخر، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، حملة اعتقالات واسعة في مدينة القدس المحتلة، طالت 17 فلسطينيا.

وقالتا مصادر محلية في القدس المحتلة، إن قوات الاحتلال اعتقل 8 فلسطينيين من بلدة العيسوية، من بينهم أخوان، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية، 6 فلسطينيين من بلدة الطور، عقب مداهمة منازلهم، وتفتيشها، فيما اعتقل 3 شبان من حزما شمال شرقي القدس.

وأضافت المصادر، أن جيش الاحتلال اعتقل 3 شبان فلسطينيين من بلدة حزما شمال شرقي القدس، بعد أن داهم منازلهم وفتشها.

محكمة إسرائيلية ترفض استئناف قدمته عائلة شهيد فلسطيني ضد قرار هدم منزلها

بدورها، رفضت محكمة الاحتلال العليا، أمس الأحد، الاستئناف الذي قدمته عائلة الشهيد فادي أبو شخيدم ضد قرار هدم منزلها في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

سلطات غزة: هروب موقوف أمني خطير من سجن الأمن الداخلي

وفي قطاع غزة، أعلنت السلطات الأمنية، عن هروب الموقوف الأمني الخطير عبدالكريم شعبان عبدالكريم أبو عودة، من سجن الأمن الداخلي، وأصدرت الشرطة البحرية في القطاع، تعميما للصيادين بضرورة عدم التعاطي مع أبو عودة لشبهة أمنية خطيرة، وفقالما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، قالت وسائل إعلام، إن أبو عودة عميل لإسرائيل وبات معروفا في القطاع بـ جاسوس إسرائيل، وكان سابقا ينتمي إلى «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، وكلفته تل أبيب بكشف شبكة أنفاق القسام في بيت حانون.