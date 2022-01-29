جيش الاحتلال يقمع مسيرة «كفر قدو» شرق قلقيلية

قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، مسيرة «كفر قدوم» الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية الواقعة على مقربة من الخط الأخضر في فلسطين، ما أدى إلى إصابة 4 فلسطينيين، بينهم طفل وصحفي بالرصاص والعشرات بحالات اختناق.

وقالت مصادر محلية وشهود عيان، إن أعدادا كبيرة من جنود الاحتلال، هاجموا المشاركين في المسيرة وأطلقوا الرصاص الحي بكثافة، وقنابل الغاز التي استهدفت منازل المواطنين الفلسطينيين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

قوات الاحتلال تعتقل شابا فلسطينيا خلال اقتحامها «حي الشيخ جراح»

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا فلسطينيا هاشم سليم، خلال اقتحامها «حي الشيخ جراح» شرق مدينة القدس المحتلة، فيما قال مدير «نادي الأسير» في جنين منتصر سمور، إن قوات الاحتلال اعتقلت مواطن فلسطيني يدعى محمد رياض مصطفى الشلبي، على حاجز برطعة جنوب غرب جنين الواقعة في شمال الضفة الغربية المحتلة.

مسؤول فلسطيني يحذر من تصاعد هجمات المستوطنين واستهداف ممتلكات الفلسطينيين

من جانبه، حذر مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، من تصاعد هجمات المستوطنين واستهداف الفلسطينيين وممتلكاتهم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي سياق آخر، شارك مئات من النشطاء الفلسطينيين، عبر الإنترنت ينتقد بشدة حكم الحركة في قطاع غزة.

وبدأ الأمر بنقاش عبر محادثة صوتية على موقع التدوينت القصيرة «تويتر»: «تحت عنوان خطفوا غزة يوم الخميس».

ويعيش قطاع غزة في ظروف معيشية قاسية، ونقص حاد في المياه فضلا عن سوء معالجة مياه الصرف الصحي وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، مع وجود نحو 67% من القوى العاملة الشبابية عاطلة عن العمل، وأعلى نسبة من العاطلين بين الخريجين.

وتضرر اقتصاد القطاع بشدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» واندلاع القتال الذي استمر 11 يوما بين إسرائيل و«حماس» في مايو من الم الماضي 2021.