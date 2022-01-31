إصابة بطل فيلم «أوقات فراغ» بشرخ في الجمجمة

أصيب الفنان أحمد حداد، بشرخ في الجمجمة، بعد أن صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق، وفقا لما أعلنه عبر صفحته الشخصية على فيس بوك.

ونشر أحمد حداد صورة له بعد الحادث، وبدت الإصابات واضحة في جسده، معلقا: «خبطتني عربية، وعندي شرخ بسيط في الجمجمة والركبة الشمال، الحمد لله قدر ولطف، أنا خيطت راسي دلوقتي بس ألم رهيب».

إصابة بطل فيلم أوقات فراغ

وأضاف بطل فيلم أوقات فراغ في منشوره: «بعتذر عن أي مواعيد وارتباطات في الفترة القريبة، مش عارف هقدر أقف على رجلي يوم الحفلة ولا لأ، خلوا بالكوا وانتوا بتعدوا الشارع، أنا هتحسن إن شاء الله .. دعواتكم».

من هو أحمد حداد؟

أحمد حداد ممثل ومخرج من مواليد القاهرة عام 1984، وتخرج في المعهد العالي للسينما، وهو حفيد الشاعر فؤاد حداد وصلاح جاهين، وله العديد من التجارب في مجال التمثيل والتأليف والإخراج، أبرزها فيلم «أوقات فراغ»، الذي كان واحدا من أبطاله عام 2006، حيث جسد شخصية «طارق» الذي لقي مصرعه بعد أن صدمته سيارة بحسب أحداث الفيلم.

وشارك في بطولة فيلم «أوقات فراغ»، كريم قاسم، عمرو عابد، أحمد حاتم، راندا البحيري، خليل مرسي، صفا تاج الدين، سلوي محمد علي، لمياء الأمير، طارق التلمساني، محمد أبو داود، وحنان يوسف، تأليف محمود محمد وعمر جمال، إخراج محمد مصطفى.