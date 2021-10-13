بطل أشهر مشهد بفيلم «أوقات فراغ» يظهر من جديد بعد 15 سنة «فيديو»

من شاهد فيلم «أوقات فراغ»، يتذكر بالتأكيد مشهد وفاة الشاب «طارق»، صديق أبطال الفيلم ضمن أحداث هذا العمل، وذلك بعدما دهسته سيارة وفرّ قائدها هاربًا، وهو عائد من محل يبيع زجاجات الخمور، بعدما اشترى بعضها ليمرح هو وأصدقاؤه الذين ينتظرونه بسيارته على جانب الطريق، لكن السيارة المسرعة منعته من تحقيق ذلك وصدمته وأسقطته على الأرض غارقًا في دمائه يحتضر ويقول كلماته المؤثرة للغاية «خايف أقابله».

جسد تلك الشخصية بهذا الفيلم، الذي حقق نجاحا نقديا وجماهيريا كبيرا وقت طرحه بدور العرض عام 2006، الفنان أحمد حداد، الذي يظن الكثيرون ابتعاده عن الساحة الفنية بعد هذا الفيلم، خاصة أنهم لم يشاهدوه بأي أعمال سينمائية أو درامية شهيرة من وقتها، وكذلك لم يحل ضيفا على أحد البرامج التليفزيونية، على الرغم من جذبه للأنظار مثل باقي أبطال الفيلم الذين أصبحوا نجومًا، في مسيرة فنية مستقلة ومستمرة حتى الآن، والذين كان من بينهم الفنانون أحمد حاتم وعمرو عابد وكريم قاسم وراندا البحيري.

غاب «حداد» عن الظهور لأكثر من عقد ونصف

وبعد كل هذا الغياب الذي استمر لأكثر من عقد ونصف، سجل «حداد» ظهوره التليفزيوني الأول تقريبا، حينما استضافه برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على شاشة dmc، عصر اليوم الأربعاء، رفقة المطربة داليا الجندي، كأعضاء فرقة «رويتر» الفنية، التي اشتهرت في الفترة الأخيرة بإعادة إحياء تراثنا الغنائي وأغاني الزمن الجميل، بالحفلات الغنائية المختلفة التي تتولى الفرقة إحياءها.

«حداد» يغني ويمثل ويُخرج

وخلال تلك الحلقة، تبين أن أحد أبطال فيلم «أوقات فراغ»، طوال تلك الفترة كان يمارس عمله كفنان، لكن غالبية أعماله كانت عبارة عن تجارب سينمائية وأفلام المهرجانات، لم يكتب لها تحقيق شهرة جماهيرية، إلى جانب انضمامه لفرقة «رويتر» الغنائية، كمغن ومؤدٍ للأشعار التي تقدمها الفرقة بحفلاتها وعروضها المختلفة، إضافة إلى تجسيده لدور صغير بمسلسل «موجة حارة» الذي عرض عام 2013، ولهذا يظن الكثيرون ابتعاده عن الساحة الفنية منذ هذا الفيلم الذي عرض بالسينمات عام 2006، وتحدث عنه الكثيرون من صناع السينما المصرية حينها عن جودته واختلافه.

ينتظر «حداد» طرح أولى تجاربه الإخراجية

ويعمل حاليا «حداد» على إخراج أولى تجاربه السينمائية الطويلة «أما عن حالة الطقس»، الذي يجسد فيه دور البطولة أيضا، والعمل من المقرر مشاركته بعدد من المهرجانات السينمائية، خلال الفترة المقبلة.