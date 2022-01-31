أرقام كارلوس كيروش مع منتخب مصر لا تكذب ولا تتجمل: 11 فوزا في 16 لقاء

واجه البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر انتقادات لاذعة، منذ توليه مهمة قيادة الفراعنة في شهر سبتمبر من العام الماضي، لم يشفع له اسمه الكبير في عالم التدريب، ولم يدافع عنه أحد بالرغم من نجاحه في اجتياز الاختبار الأول مع الفراعنة، بعد التأهل للمباراة الفاصلة في تصفيات كأس العالم، وتصدر المنتخب المصري مجموعته في التصفيات، لغة الأرقام لا تكذب لذلك هي معيار منصف جدا للحكم علي المخضرم البرتغالي كارلوس كيروش، وفي هذ التقرير نستعرض لكم كل ما قدمه المدير الفني للمنتخب المصري في فترة لم تتعد أربعة أشهر منذ توليه قيادة الفراعنة.

16 مباراة لكيروش مع منتخب مصر

- عدد المباريات: 16

- الفوز: 11

- التعادل: 2

- الخسارة: 3

- الأهداف: 24

- الأهداف التي استقبلها: 8

تصفيات كأس العالم

بدأ كيروش مهمته بالفوز على منتخب ليبيريا في المباراة الوحيدة الودية في المواجهات الـ16 بهدفين دون رد، ثم الفوز على منتخب ليبيا القوي بهدف نظيف في القاهرة وبثلاثة أهداف دون رد في ليبيا، ثم التعادل مع منتخب أنجولا بهدفين لكل منتخب خارج الديار، وعاد مرة أخرى للفوز على منتخب الجابون في القاهرة بهدفين مقابل هدف، ليحسم بطاقة التأهل لخوض المباراة الفاصلة المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر العام الجاري.

كأس العرب

وجد المدير الفني البرتغالي نفسه أنه أمام تحد لم يكن يعلم عنه شيئًا، فهو مطالب بالمنافسة على لقب بطولة كأس العرب التي استضافتها دولة قطر دون اللاعبين المحترفين.

في أجواء مهيبة تشبه ما يحدث في أكبر البطولات القارية، من حيث التنظيم وحضور الجمهور في الملعب والمتابعة والترقب الشديد من الجمهور المصري عاشق كرة القدم، والذي لا يرضي بغير الفوز وحصد الألقاب.

استطاع كيروش الوصول لنصف نهائي كأس العرب، بعد تصدر مجموعته بالفوز على المنتخب اللبناني بهدف دون رد، ثم الفوز على السودان بخمسة أهداف دون رد، وتعادل مع المنتخب الجزائري بهدف لكل فريق، وفاز على منتخب الأردن في الدور الربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم خسر مباراته الأولي أمام منتخب تونس في الدور النصف النهائي للبطولة، في الدقيقة الأخيرة بهدف عكسي أحرزه عمرو السولية في مرماه بالخطأ.

في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام المنتخب القطري منظم البطولة خسر كيروش بعد ماراثون قوي استمر 120 دقيقة وانتهي بفوز العنابي بركلات الترجيح، لينهي مهمته الثانية في المركز الرابع.

كأس الأمم الأفريقية

لم يشفع الأداء والمنافسة واكتشاف العديد من المواهب والمكاسب الفنية للبرتغالي كيروش في منع سهام النقد عن المدرب بل وزادت حدة الانتقادات لحد المطالبة بإقالة المدير الفني للمنتخب قبل خوض بطولة الأمم الأفريقية 2021.

مع بداية مباريات الكان خسر المنتخب مباراته الثالثة تحت ولاية البرتغالي أمام المنتخب النيجيري بهدف دون رد، ثم فاز على منتخب غينيا بيساو بهدف نظيف وفاز على منتخب السودان بهدف دون رد، وتأهل إلى الدور الثمن النهائي.

واجه أفيال ساحل العاج في مباراة استمرت 120 دقيقة، وانتهت بفوز الفراعنة بركلات الترجيح بعد أداء قوي لمنتخب مصر، وكان كيروش علي موعد مع مواجهة ديربي عربي قوي بين منتخبي مصر والمغرب في الدور الربع النهائي من الكان.

وفاز منتخب مصر على المغرب بهدفين مقابل هدف، ليتأهل الفراعنة للدور النصف النهائي من بطولة أمم أفريقيا للمرة الـ16 في رقم قياسي جديد يحمل بصمة المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش.