نائب «التنسيقية» يتقدم بطلب إحاطة لـ5 وزراء بسبب «قمامة الإبراهيمية»

قدّم الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب إحاطة للمهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تراكم أكوام القمامة في شوارع مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية وعلى ضفاف المجاري المائية والشوارع الرئيسية.

نظافة الطرق والشوارع

وقال بدوي، في طلب الإحاطة، إنّ دور الوزارات المعنية بشأن نظافة الطرق الرئيسية والفرعية وعلى المجاري المائية، كان غائبا لأعوام سابقة، ما تسبب في انتشار الأوبئة والأمراض، وتزايد أعداد كلاب الشوارع والحشرات والفئران، واستياء المواطنين وتشويه الذوق العام.

حجم المطلوب إنجازه مرتبط بقدرة الآلات المتاحة

وأوضح عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أنّه رغم محاولات مجلس مدينة الإبراهيمية الجادة في ذلك الشأن، إلا أنّ حجم المطلوب إنجازه يتخطى قدرة المعدات والآلات المتاحة في المركز، كما أنّ عدم التنسيق بين الوزارات المعنية «التنمية المحلية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الموارد المائية والري، والبيئة»، تسبب في انتشار هذه الظاهرة بمعظم المحافظات.