تنسيقية الأحزاب تستضيف وفد الكونجرس الأمريكي خلال زيارته لمصر

استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء اليوم، وفدا من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي، بمقرها بجاردن سيتي، ورحب أعضاء التنسيقية بالضيوف، مؤكدين سعادتهم البالغة باختيارهم «التنسيقية» ضمن زيارتهم، للتعريف بتجربة أعضائها في الحياة العامة.

التعريف بنشأة تنسيقية شباب الأحزاب

وفي بداية اللقاء جرى التعريف بـ«التنسيقية» ودورها فى الحياة السياسية، واستعراض محتوى كامل عن نشأتها و أبرز أعضائها في البرلمان والحكومة وكذلك الإسهامات التي قدمتها في الحياة العامة المصرية.

وتساءل الوفد الأمريكي عن كيفية تشكيل التنسيقية، وهل هي جهد خاص بالشباب أم هي مبادرة حكومية؟، وأكد الأعضاء أن التنسيقية جاءت كفكرة من الشباب قبل عدة أعوام، وتلاقت رؤى العديد منهم، وعلى الرغم من اختلاف الأيدلوجيات بينهم وقتها، إلا أن الحديث المستمر وعقد عدة لقاءات كان كفيلا للوصول لصيغة وشكل التنسيقية في وضعها الحالي، مشيرين إلى أن التنسيقية تتطور بشكلٍ دائم ومستمر.

مأدبة غداء لوفد الكونجرس.. وجبات مصرية شهيرة

وتحدث أعضاء التنسيقية حول عدد من الملفات التي يعمل عليها أعضاؤها في ظل التنوع الكبير في الأفكار والرؤى، التي ينتج عنها تصورا كاملا يكون ملزما في النهاية لكل الأعضاء.

كما تحدث الأعضاء عن مدى ما قدمته الدوله المصرية في السبع سنوات الأخيرة في ملف الحريات الدينية وملف حقوق الإنسان، مستشهدين بإطلاق الدولة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك عدد من القوانين المهمة في ملف الحريات الدينية.

وأبدى أعضاء التنسيقية استغرابهم من دور الكونجرس الأمريكي في صرف المساعدات الأمريكية لمصر، رغم مستوى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وكذلك ثقل مصر في المنطقة وما تقوم عليه كثير من العلاقات المشتركة مع الجانب الأمريكي.

من جانبهم أعرب أعضاء الوفد الأمريكي عن سعادتهم البالغة في التعرف على تجربة شباب التنسيقية، وكذلك الجهود المبذولة في تقريب وجهات نظر شباب الأحزاب المشاركة في تشكيل التنسيقية، وما وصلوا إليه من تجارب خلال الفترة الماضية، وكان له مردود إيجابي على الحياة السياسية والتنفيذية في مصر.

وفي نهاية اللقاء استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، الوفد الأمريكي، على مأدبة غداء، وقدمت للضيوف بعض الوجبات المصرية الشهيرة.

حضر الزيارة من أعضاء التنسيقية، النائبة سها سعيد أمين سر التنسيقية، ومحمد موسى نائب محافظ المنوفية، وبلال حبش نائب محافظ بني سويف، وأعضاء مجلس أمناء التنسيقية النائبة أميرة صابر، النائب عماد خليل، النائب محمد عبدالعزيز، النائب طارق الخولي أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنائبة راجية الفقي عضوٍ مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وزكي القاضى، وحازم هلال، ومؤمن سيد، ومحمد الصعيدي، وأحمد يحيى، وأسامة بديع، وشريف الرفاعى، ويوستينا رامي.