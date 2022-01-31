رئيس «الوطنية للصحافة»: إطلاق «موبايل أبلكيشن» للصحف القومية

قال عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنّ الإصدارات القومية التي أُغلقت سببت خسائر كبيرة وتم استبدالها، مشيراً إلى أنّه لا مساس بالمرتبات والأجور والترقيات.

الوطنية للصحافة واهتمامها بالمحتوى

وأضاف الشوربجي، خلال اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس شبكة قنوات «DMC»؛ لمناقشة مشاكل وتطوير المؤسسات والصحف القومية، أنّ هناك اهتماما كبيرا للمحتوى الصحفي، ورصدا يوميا لكل الإصدارت القومية ومتابعة للمحتوى.

وأشار الشوربجي إلى أنّ الصحف القومية باللغات الأجنبية مستمرة، وأنشأت لها بوابات ومواقع إلكترونية، موضحا أنّ هناك دورات تدريبية في المحتوى والتحول من ورقي إلى الإلكتروني.

وأعلن الشوربجي عن اقتراب إطلاق أول تطبيق إلكتروني للصحف القومية، إذ يستعدون لإطلاق تطبيق إلكتروني «موبايل أبليكيشن» مصري لأول مرة، وانتهى التصميم، وسيتم إطلاقه خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنّ تطبيق «نبض» كان يعتمد على الأخبار والمحتوى للصحافة المصرية دون مقابل، لكن وقعوا بروتوكولا معهم للحصول على نسبة أو عائد نشر الأخبار.

قرار وقف التعيينات

وأوضح الشوربجي أنّ قرار وقف التعيينات بالصحف القومية كان موجودا قبل تولي رئاسة الهيئة، وأنّه تحدث مع رئيس الحكومة لاستثناء الصحفيين حتى لو بمكافأة، مشيرا إلى أنّ الأجيال الجديدة مظلومة، وتحتاج إلى من يضعها على الطريق لذا هناك اهتمام بالتدريب.