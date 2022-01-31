الإفتاء: توقيت أذان الفجر في النتيجة صحيح وتجوز الصلاة بعد رفعه مباشرة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن توقيت أذان الفجر المدون على النتيجة، صحيح، ويجوز أداء الصلاة عقب الأذان مباشرة، موضحة في بث مباشر لها، اليوم، أن الدعاوى التي ظهرت وتشكك في دقة موعد صلاة وأذان الفجر، غير صحيحة.

بخصوص توقيت أذان الفجر قال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، ردا على سؤال ورد خلال البث المباشر على صفحة الدار اليوم، عن حكم صلاة الفجر هل بعد الأذان مباشرة؟: ينفع ودعوكم من الدعاوى التي تطل علينا من وقت لآخر، وتدعي أننا لا نصلي الفجر في ميعاده.

دار الإفتاء تحسم توقيت أذان الفجر

قال عويضة عثمان، إن دار الإفتاء قطعت شوطا طويلا في أبحاث لنقول إننا نصلي الفجر في ميعاده، متابعا «أي أن الكلام الموجود في النتيجة صحيح، ونحن نصلي الفجر في ميعاده، دعوكم من التشويش، لو سمعت قول أو شيء خلي بالك، ينفع الأذان يؤدن نصلي السنة، ثم الفرض، صحيح إن شاء الله».

تشكيك بعض الناس في صحة توقيت الفجر

وأثير في وقت سابق، جدلا حول مدى دقة توقيت أذان الفجر ومن ثم صلاة الفجر هل في موعدها الصحيح أم لا؟ وأكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه لا صحة على الإطلاق لتشكيك بعض الناس في صحة توقيت الفجر في مصر، مشددا في بيان له، على أن توقيت الفجر المعمول به حاليًّا في مصر (وهو عند زاوية انخفاض الشمس تحت الأفق الشرقي بمقدار 19.5°) هو التوقيت الصحيح قطعًا، وأنه الذي جرى عليه العمل بالديار المصرية منذ القرون الإسلامية الأولى إلى يومنا هذا، وهو الذي استقر عليه عمل دار الإفتاء المصرية في كل عهودها.