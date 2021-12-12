فضل أداء صلاة الفجر في طقس الشتاء البارد.. الإفتاء توضح

بدأ فصل الشتاء في طرق الأبواب، وبرودة الجو تزداد يوما بعد يوم، لاسيما في أوقات الليل المتأخرة، وتكون هذه البرودة القارصة في ساعات الليل المتأخرة عقبة في كثير من الأوقات أمام المسلمين في أداء صلاة الفجر حاضرة، ولذلك خص الله من يقوم لأداء صلاة الفجر حاضرة في ظل هذا البرد الشديد، بثواب عظيم وكبير.

حديث النبي عن صلاة الفجر في الشتاء

وأشارت دار الإفتاء المصرية، في فتوى نُشرت على موقعها الرسمي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: «إن الله يضحك إلى رجلين.. رجل قام في ليلة باردة عن فراشه ولحافه ودثاره، فتوضأ ثم قام إلى الصلاة فيقول الله لملائكته: ما حمل عبدي هذا على ما صنع؟ فيقولون: ربنا جاء لما عندك وشفقا مما عندك، فيقول: إني أعطيته ما رجا، وأمنته مما يخاف».

وأوضحت الدار أن القيام لأداء صلاة الفجر في هذا البرد القارص له ثواب عظيم عند الله عز وجل، ويكون الثواب أكبر من أداء الصلاة في باقي أوقات العام، فكما ورد في الحديث السابق، فإن الله عز وجل يحب عبده الذي يصلي الفجر في وقته لاسيما من قام من فراشه وتوضأ بالماء في ظل الطقس البارد، ويتباهى به بملائكته، ويتوعد الله عز وجل لملائكته بتلبية طلب عبده واستجابة دعاءه كله.

خطوات تعين على صلاة الفجر في الشتاء

كما لفتت دار الإفتاء المصرية إلى بعض الأمور التي إذا التزم العبد بفعلها أعانه الله عز وجل على القيام لأداء صلاة الفجر حاضرة في ظل هذا الطقس البارد، وهم:

-التوكل على الله عز وجل.

-الدعاء بالتيسير.

تأكيد النية قبل النوم.

-النوم على طهارة.

-ترديد أذكار النوم.

- الأخذ بالأسباب.

- الابتعاد عن المعاصي والذنوب بقدر الطاقة.