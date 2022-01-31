وزير المالية: حجم الناتج المحلي يقترب من 7.5 تريليون جنيه

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، ردا على ما إذا ما كان معدل الدين العام بالنسبة للناتج المحلي في الحدود الآمنة، إنه منذ 2011 ظل نسبة الدين العام للناتج المحلي تزداد عاما بعد عام، حتى وصلنا لـ108% في 30 يونيو 2017، وبعد تطبيق برنامج الإصلاح انخفض الدين للناتج لـ 98% في 30 يونيو 2018 ثم 90.6% في 30 يونيو 2019، وكنا متوقعين أن يصل لـ83% خلال 30 يونيو 2020، ولكن ظهور جائحة فيروس كورونا حالت دون تحقيق ذلك.

جائحة كورونا وراء تقليل الناتج المحلي

وأضاف «معيط»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم» تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية«ten»، اليوم الاثنين، أنه نتيجة توقف السياحة والقطاعات المرتبطة بها، وتوقف الطيران وما يرتبط بها عقب جائحة كورونا، ودعم قطاعات السياحة والطيران والإنفاق على الصحة لمواجهة الوباء، ودعم قطاعات الصناعة التي تأثرت سلبيًا، ساهم في تقليل حجم الناتج ووصل لـ87% في 30 يونيو 2020.

حجم الدين بالنسبة للناتج المحلي

وتابع وزير المالية، أن حجم الدين بالنسبة للناتج المحلي بلغ 91% في 30 يونيو عام 2021، متوقعًا انخفاض نسبة الدين العام للناتج المحلي في 30 يونيو 2022، موضحًا أن حجم الناتج المحلي يقترب من 7.5 تريليون جنيه، متابعا: «لدينا تحديات ومازال المشوار طريق، لكننا نسير في الطريق الصحيح»