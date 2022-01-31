وزير المالية: انضمام مصر لمؤشر «جي بي مورجان» رسالة طمأنة للمستثمرين

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر انضمت رسميًا إلى مؤشر «جي.بي. مورجان» للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة، اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 31 يناير الحالي، موضحًا أن دخول مصر هذا المؤشر يشجع المستثمرين على الاستثمار في شراء أدوات الدين التي تصدرها الدول لتوفير سيولة لتمويل المشروعات وتوفير المصروفات، موضحًا أن وجود مصر في المؤشر يعطي المستثمرين طمأنينة.

مصر أصبحت دولة جاذبة للاستثمارات

وأضاف «معيط»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، ويُعرض على قناة «TeN»، أن وجود مصر في المؤشر يعني أن مصر استوفت شروط تؤهله للوجود بهذا المؤشر، ويضع مصر كدولة جاذبة للاستثمار، موضحًا أن هناك دولتين فقط بقارة إفريقيا يتواجدوا بهذا المؤشر وهما مصر وجنوب إفريقيا، كما أن 90% من المستثمرين الأجانب الذي شملهم استطلاع رأي للمؤشر حول دخول مصر للمؤشر أيدوا دخول مصر لمؤشر «جي. بي. مورجان»، وهذا يعطي إشارة لانطباعات المستثمرين عن الاقتصاد المصري.

مصر كانت منضمة للمؤشر وخرجت منه عقب 2011 وما تبعه من فوضى

وأوضح وزير المالية، أن هذا يأتي في اتجاه رؤية المستثمرين لمصر في وضع إيجابي، موضحًا أن مصر كانت منضمة للمؤشر وخرجت منه عقب 2011 وما تبعها من فوضى، أرسلت رسائل سلبية عن وضع واقتصاد مصر، وبعد الإصلاح الاقتصادي واستعادة توازننا ورفع تصنيف مصر الائتماني وغيره فتح الطريق لتصحيح الطريق الصعب، وأعيد ضم مصر للمؤشر مرة أخرى.