كيف تكتشف ما تعرفه جوجل عنك وتحذف بياناتك حتى لا تتعرض للتجسس؟

في بعض الأحيان، وخلال مشاهدتك لمقاطع الفيديو عبر يوتيوب أو تصفحك المواقع المختلفة، تجمع جوجل بيانات ومعلومات شخصية عنك من أجهزتك المحمولة وتسجل خرائط جوجل جميع المواقع التي تذهب إليها، مما يبث الخوف والقلق في نفوس الكثيرين الذين يتساءلون عن مدى المعلومات التي تعرفها جوجل عنك واختراقها لخصوصياتك أو بياناتك من عدمه.

الخبير التكنولوجي محمد سعيد، أوضح في حديثه لـ«الوطن»، طرق معرفة هل تتبع جوجل بيانات الشخص خاصة بعد مقاضاة بعض المدعين في الولايات المتحدة لجوجل، كما يشرح طريقة الوصول إلى بياناتك الخاصة التي تمتلكها Google، وكذلك كيفية حذف بعضها أو جميعها.

طريقة معرفة تتبع جوجل لبياناتك

من أجل معرفة ما تتبعه جوجل وتعرفه عنك، افتح نافذة المتصفح وانتقل إلى صفحة حساب Google الخاص بك واكتب اسم مستخدم جوجل الخاص بك، ستظهر لك قائمة اختر منها المعلومات الشخصية وراجع المعلومات، يمكنك تغيير أو حذف صورتك، الإسم، تاريخ الميلاد، الجنس، كلمة المرور، عناوين البريد الإلكتروني.

انتقل إلى أسفل واختر الانتقال إلى (نبذة عني) سيظهر لك عدة خيارات وهي (مرئي لأي شخص)، أو (مرئي لمؤسستك فقط) أو (مرئي لك فقط)، فحدد ما تريده وأجل حسابك آمنا.

ألق نظرة على سجل Google لنشاطك على الإنترنت لريؤية البيانات التي تمتلكها Google، وقم بمراجعتها ثم حذفها بعد فترة زمنية معينة أو ضبطها وفق ما ترغب على إيقاف تعقبك.

كيف تحذف بيانات جوجل

في البداية عليك تسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك واختر البيانات والخصوصية من شريط التنقل، ثم إعدادات السجل وحدد (نشاط الويب والتطبيقات)، ثم انتقل إلى مفتاح التبديل إلى وضع إيقاف التشغيل، ولو كنت تريد وقف Google عن تتبع سجل متصفح Chrome قم بإلغاء تحديد المربع الأول.

إذا رغبت في حذف البيانات تلقائيًا حدد خيار الحذف التلقائي واختر الإطار الزمني الذي تريد الحذف به.

في حال رغبتم في حذف السجل الخاص بك يدويًا، حدد أيقونة النقاط الثلاث على يمين شريط البحث في أعلى الصفحة واختر حذف النشاط بواسطة.