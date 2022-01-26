عمر طاهر: معالجة فيلم أصحاب ولا أعز «ركيكة».. شبه ترجمة جوجل

قال عمر طاهر، عن كتابه الجديد «صنايعية مصر - الجزء الثاني»، إنه لأول مرة يقدم جزء ثاني من أعماله الروائية والكتابية، مؤكدًا أنه أمر ليس مغريا لأي روائي، لكن «صنايعية مصر»، كان دائما مادة خام تصلح لتقديم أكثر من نسخة.

وأوضح عمر طاهر مع الإعلامية زهرة رامي، في برنامجها «اصحى بإنرجي» الذي يذاع على محطة راديو إنرجي 92.1، صباح اليوم، إن شخصيات «صنايعية مصر _ الجزء الثاني»، كانت تطارده دائما وتضغط لصالح تقديم نسخة أخرى، لكنه حرص على تجنب أخطاء الجزء الأول خاصة فكرة إقحام نفسه وذكرياته مع الشخصيات والأحداث التي يكتب عنها.

30 شخصية في كتاب «صنايعية مصر»

وأشار عمر طاهر، إلى أن الكتاب يتحدث عن 30 شخصية، توفرت معلوماتهم بكثرة أمامه وتوصل إلى أقاربهم وأسرهم وبحث في الأرشيف واستعان بسور الأزبكية في كثير من المراجع، مؤكدا أنه لا يتحدث عن أي شخص نال حقه في وقت سابق: «كان من الشروط الأساسية بقدر الإمكان أن تكون الشخصيات محدش جاب سيرتها قبل كده أو حياتهم سهلة ومتاحة».

وتحدث عن نيته لتقديم جزء ثالث من «صنايعية مصر»، ليصبح ثلاثية محفورة باسمه، ويمنح باقي الشخصيات الموجودة فرصة للتأريخ والحديث عنها، كما كشف عن تحضير كتاب عن المحلة باسم «بعد المحلة ما حليتها»، مع صديقه نصر عبد الحميد، لكنه لم ينته بعد، ولا يعلم موعد طرحه نهائيا.

عمر طاهر: صناع أصحاب ولا أعز لم يبذلوا جهدا

وعلق «طاهر» على الجدل الدائر حول فيلم أصحاب ولا أعز في لقائه مع زهرة رامي، قائلا إنه لم يعالج بطريقة مصرية أو عربية ولكن تم نقل النسخة الأجنبية كما هي، نافيا فكرة أن اعتراضه على العمل «لأسباب أخلاقية».

ووصف معالجة فيلم أصحاب ولا أعز بالركاكة وأنه قدم مثل «ترجمة جوجل» أي أن القائمين عليه لم يبذلوا الجهد الكافي لتقديم هذه الأفكار بطريقة «شبهنا ولكنها شبه الخواجة».