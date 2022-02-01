مصرع فتاة أسفل عجلات قطار كفر الشيخ: «كانت بتتكلم في التليفون ومسمعتش الصافرات»

لقيت فتاة مصرعها دهسا أسفل عجلات قطار محطة سيدي غازي المتجه إلى محطة قطار كفر الشيخ، وذلك أثناء عبورها المحطة، وجرى نقل جثمانها إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، عقب إبلاغ الشرطة وذلك تحت تصرف جهات التحقيق، لإصدار قرار بشان الجثمان.

أمن كفر الشيخ يتلقى بلاغا بالحادث

وتلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، بلاغا من قسم شرطة سيدي غازي، يفيد دهس قطار سيدي غازي المتجه لكفر الشيخ، فتاة تبلغ من العمر 30 عاما، تدعى «أماني محمد سويلم»، أثناء عبورها محطة السكة الحديد، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

وانتقل عدد من قيادات قسم الشرطة وقيادات شرطة السكة الحديد إلى مكان الحادث، ووفقا لشهادة الشهود، فإن الفتاة كانت تعبر المحطة وتتحدث في الهاتف ولم تنتبه لصافرات القطار، في وقت عبور القطار، ماجعله يدهسها لتتحول جثتها إلى أشلاء، وجرى إخطار ذويها وإخطار الجهات المعنية لتتولى التحقيق.

الفتاة كانت تعبر محطة السكة الحديد أثناء دخول القطار

وقالت هدى حسن، شاهدة عيان لـ«الوطن»، إن الفتاة كانت تعبر محطة سكة حديد سيدي غازي على الرغم من قرب القطار، وكانت تضع التليفون على أذنها ولم تنتبه للصافارت: «كانت بتتكلم في التليفون ومسمعتش الصافرات، وكانت بتعدي، والقطار يزمر والناس تشاور للبنت بس البنت مخدتش بالها عشان القدر محدش له يد فيه، ربنا يرحمها ويحسن إليها ويصبر أهلها والبقاء لله».

وأضافت شاهدة العيان، أن القطار اصطدم بالفتاة ما أدى دهسها عدة مرات:«جسمها اتقطع وعربية الإسعاف جت نقلتها للمستشفى»، فيما سيجرى توقيع الكشف الطبي على الفتاة لبيان سبب الوفاة.