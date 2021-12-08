مصرع مسن تحت عجلات قطار بكفر الشيخ.. حاول استعادة متعلقاته فسقط

لقي مسن مصرعه أسفل عجلات قطار «مطوبس- دسوق»، أمام محطة قطار «قبريط» التابعة لمركز فوة بمحافظة كفر الشيخ، ونُقل عبر سيارة الإسعاف لمستشفى فوة للتأمين الصحي ليلقى مصرعه متأثرا بإصابته داخل استقبال المستشفى، وأثناء محاولة الأطباء إنقاذه.

وتلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد تلقيه إشارة من مباحث مركز شرطة فوه، تفيد بمصرع مسن أسفل عجلات قطار قطار «مطوبس- دسوق» أمام محطه قطار «قبريط» التابعة بفوة.

الشرطة والإسعاف ينتقلان إلى موقع البلاغ

وانتقل عدد من القيادات الأمنية لموقع البلاغ، وتبين أنه أثناء محاولة استقلال عبدالعاطي عبدالله، 65 عاما، القطار سقطت بعض متعلقاته أسفل القطار، وأثناء محاولته استعادتها تحرك القطار، إذ سقط اسفله ما أدى إلى إصابته بتهتك أسفل الركبة اليسرى، وجروح عميقة ونزيف بالمخ، وجرى استدعاء سيارة إسعاف لتنقله إلى مستشفى فوه للتأمين الصحي، وأثناء قيام الأطباء بإسعافه داخل استقبال المستشفى، توفي متأثرا بإصابته، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى فوه للتأمين الصحي.

محضر إداري بالواقعة

وحرر محضر بالواقعة إداري مركز شرطة فوة، وجار العرض على جهات التحقيق.

وتعددت حوادث القطارات بمدن فوة ومطوبس ودسوق بمحافظة كفر الشيخ، خلال الفترة الماضية، وذلك أثناء محاولات المواطنين اللحاق بالقطارات بعد بدء سيرها، رغم تنبيه هيئة السكك الحديدية بعدم الاستعجال أثناء استقلال القطارات من المحطات المختلفة.